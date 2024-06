América oficializa nuevo fichaje: viene del fútbol brasileño, jugó en Cali y Atlético Nacional

El defensor John García, el volante Edwin Cardona, el zaguero Gastón Sauro, Víctor Ibarbo, Edwar López y César farías son las bajas del América de Cali, tras el rotundo fracaso en liga colombiana en la que no clasificaron a cuadrangulares y no conseguir el objetivo de competir en la Sudamericana.

“Es algo que ya hablamos con Marcela y estoy totalmente de acuerdo. No me saco la responsabilidad que tengo ahora. Yo creo que en una institución como América uno no se puede permitir el lujo de estar por fuera los ocho. Lógicamente, sabemos que es difícil, que campeón es uno solo, que hay equipos importantes, pero tenemos que prepararnos, trabajar, buscar y tener como objetivo ser campeón. Después, si no nos da, América tiene que ser protagonista, tiene que estar peleando los primeros lugares. Es muy difícil poder sostener un proyecto si los resultados no se dan y yo lo entiendo muy claro. Tengo la responsabilidad de poder conseguir esos resultados. Ya lo hemos hablado con los jugadores, acá estamos en América, tenemos el privilegio de estar en uno de los mejores equipos de Colombia y tenemos que demostrarlo. Confiado en que haciendo un buen trabajo y logrando el mejor rendimiento de los jugadores, podamos lograr lo que todos soñamos”, dijo Polilla en entrevista con SEMANA.