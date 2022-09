América vs Cali: un clásico de realidades completamente diferentes

Este domingo 4 de septiembre se juega un nuevo clásico del Valle del Cauca. En el estadio Pascual Guerrero, América recibirá al Deportivo Cali en un partido que promete muchas emociones, pero el cual enfrenta a dos equipos con realidades completamente diferentes.

El Deportivo Cali llega al partido con su clásico rival en el último puesto de la Liga Betplay, teniendo apenas cuatro puntos en lo que va del campeonato, sin conocer aún su primera victoria del semestre. Lo cual lo tiene sumido en una crisis que no aguantan más los hinchas azucareros.

Por otro lado, América de Cali llega invicto a la fecha de clásicos. El cuadro escarlata está ubicado en la quinta posición del campeonato y viene de conseguir una importantísima victoria en condición de visitante ante el Atlético Bucaramanga.

Pero la situación en los partidos directos con América también es preocupante para los ‘azucareros’, ya que en los últimos seis partidos por Liga Betplay ante los Diablos Rojos no ha podido ganar. En estos seis encuentros hubo tres victorias americanas y tres empates.

Por lo que los verdiblancos tendrán que acabar con la paternidad que tiene su eterno rival sobre ellos y además buscar la primera victoria del campeonato que le permita alejarse del último lugar de la tabla.

Sin embargo, quitarle el invicto a la mecha no será nada fácil, ya que el partido se jugará en un estadio Pascual Guerrero, completamente lleno de hinchas escarlatas, porque según informó el América de Cali, se vendieron todas las boletas para el clásico de este domingo. Por lo que ya está asegurado el lleno total.

Por esta razón, los dirigidos por Alexandre Guimaraes contarán con toda la motivación desde las tribunas para ganar un nuevo clásico, seguir aumento su invicto en Liga Betplay y llegar a 17 puntos. Lo que dándose algunos resultados le permitiría al ‘rojo’ terminar la décima fecha en el segundo lugar de la tabla. Justo atrás del de Millonarios de Gamero, el otro invicto del torneo.

Los hinchas americanos están felices y motivados con el regreso de Guimaraes como técnico del equipo. Ya que, pese a que los rojos tienen una sanción que no les permitió contratar jugadores para este semestre, el entrenador ha logrado reconstruir un equipo que cada vez se hace más fuerte y consigue más resultados. Por lo que los hinchas sueñan con que se pueda repetir lo hecho en 2019, cuando con el mismo técnico, consiguieron la estrella 14 del club.

En la otra orilla todo es completamente diferente. Mayer Cándelo está teniendo su primera experiencia como entrenador en primera división y los resultados en el Cali han dejado mucho que desear. Por lo que a pesar de ser uno de los últimos ídolos del cuadro ‘azucarero’, muchos hinchas ya comienzan a pedir la salida del técnico. Por lo que se piensa, que una derrota frente al América podría ser el punto final del ciclo de Cándelo en el equipo verde.

El clásico del Valle entre rojos y verdes se jugará este domingo desde las 8:15 p. m. en el Estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana. Con este juego se cerrará la jornada de clásicos que tuvo el Millonarios vs. Santa Fe, Medellín vs. Nacional y Unión Magdalena vs. Junior como otro de los juegos que despertaron el interés de los futboleros en el país.