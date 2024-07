Amigo de Cristiano Ronaldo soltó ‘bombazo’ sobre James Rodríguez en plena Copa América; “Seguro que sí”

“Lo de James, ¿quién le exige que corra más? Yo le exijo lo que corresponde para su función en el equipo. Acá nadie me escuchó diciendo que corra más o meta más . Él entrega todo lo que pueda, lo está haciendo muy bien ”, expresó Néstor Lorenzo en rueda de prensa sobre el ‘10′.

Pues bien, sobre este tema, precisamente, el periodista español y amigo de Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre, soltó un verdadero bombazo . Aguirre, en el programa ‘El Chiringuito’, manifestó que a James le encantaría volver a jugar en España .

“Yo creo que James no sigue en Brasil. Podría (sobre la posibilidad de jugar en España), pero no lo sé. Seguro que sí (sobre si le gustaría jugar en España). En cuanto pueda contaremos cosas”, reveló el periodista español. Después de la Copa América 2024 de Estados Unidos se conocerá si James cambiará de equipo o no.