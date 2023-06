Analistas opinan: polémica por jugada de gol que le quitaron a Millonarios en la final contra Nacional

El árbitro Carlos Ortega terminó muy criticado por ‘ley de ventaja’ que no le concedió al conjunto embajador.

Atlético Nacional y Millonarios protagonizaron un electrizante partido en el Atanasio Girardot para darle apertura a la gran final de la Liga Betplay 2023-I. Los embajadores tuvieron opciones claras de gol, pero no convirtieron y dejaron todo por resolver el próximo sábado en Bogotá.

Por parte de los árbitros fue un partido relativamente tranquilo, aunque hubo una jugada en específico que se robó la atención de los espectadores y generó un debate interminable en las redes sociales.

Nacional y Millonarios empataron sin goles en la ida. - Foto: Prensa Millonarios

Sobre los 51 minutos, Jader Valencia recibió un fuerte golpe sobre la banda izquierda del ataque de Millonarios, falta que fue sancionada inmediatamente por el juez Carlos Ortega y, además, significó la tarjeta amarilla para Juan Felipe Aguirre por interrumpir un ataque con el brazo sobre el pecho y la cara del atacante azul.

Dicha acción generó grandes reclamos por parte del conjunto visitante, quienes consideraron que el árbitro Ortega debió permitir el desenlace de la jugada aplicando la ‘ley de ventaja’.

En la repetición se ve que, a pesar de ser derribado por Aguirre, el jugador de Millonarios logró hacer el pase con la cabeza y dejó habilitados a dos de sus compañeros, Macalister Silva y Leonardo Castro, en una opción clara cerca del arco de Harlen Castillo.

En la transmisión coincidieron en que Ortega debió permitir que Millonarios finalizara su ataque antes de sancionar con amarilla a Aguirre, misma opinión que expusieron dos analistas arbitrales a través de Twitter.

El primero de ellos fue la cuenta @ElVARCentral, reconocida por los hinchas del fútbol colombiano, y que últimamente ha estado trabajando de la mano del canal Win Sports. “Mal Ortega en esta jugada. Se apresuró en sancionar la falta (que existía), pero omitió una clara ventaja que favorecía a Millonarios, eran dos jugadores contra uno. No se tomó el segundo de más para pensar”, indicó.

Jose Borda, exárbitro del fútbol profesional colombiano, le dio buena calificación en general a la terna, sin embargo, reconoció que su único fallo fue no haber permitido que aquella jugada continuara hacia el arco de Nacional. “Debió aplicar ventaja y luego amonestar a Aguirre (pero la tarjeta era justa). Ese fue su error. Pero el mejor árbitro no es el que no se equivoque sino el que equivoque menos”, indicó a través de su cuenta oficial.

Todo por definirse en la vuelta

Carlos Ortega cerró su participación en la final con una calificación positiva, que se evidencia en que ninguno de los dos entrenadores hablaron sobre el arbitraje en la rueda de prensa posterior al empate.

Alberto Gamero llamó a la tranquilidad de sus hinchas de cara al duelo de vuelta. “Siempre uno quiere jugar de local porque conoce la cancha, el clima, por todo, pero no quiere decir que tengamos ventaja. Vamos a enfrentar a un buen rival como Nacional. No hemos ganado nada todavía, ni Nacional ni nosotros. Esta llave está abierta”, declaró el entrenador de Millonarios.

“Esto no es de merecimientos. Enfrentamos a un gran rival que también jugó, que propuso. El hecho de jugar bien, no quiere decir que sobrepasamos a Nacional. Fue un partido digno de final, fue bueno. Tuvimos las opciones más claras, pero fue parejo. Es una llave va a estar abierta para el día sábado”, agregó.

Alberto Gamero, DT de Millonarios, en la rueda de prensa antes de la final ante Atlético Nacional - Foto: Win Sports

Paulo Autuori, por su parte, agradeció la entrega de los jugadores para afrontar una final en la que no partían como favoritos. “El sábado vamos a enfrentar a Millonarios, voy a enfrentar a Gamero y va a ser un partido equilibrado como este. Es una final sin tantas ventajas, entonces vamos con mucha confianza, somos un equipo muy difícil de vencer”, dijo el estratega brasileño.

Autuori destacó que Millonarios ya tiene un equipo que juega con estructura desde hace algún tiempo, entonces tiene movimientos más elaborados, interacciones con intencionalidad, pero tampoco les dimos posibilidad de que hicieran su juego”.

El duelo de vuelta será el sábado en ‘El Campín’ desde las 7:00 de la noche. En caso de un nuevo empate por cualquier cantidad de goles, el campeón se decidirá en los disparos desde el punto penal.