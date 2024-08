Ángel Barajas reveló lo que hará con la millonada que se ganó tras lograr la medalla de plata en los Olímpicos de París 2024

¿Qué hará con el dinero?

“Tengo que pensarlo, pero la idea es claramente invertir ese dinero. La verdad quiero cosas que me den para el futuro, yo sé que no todo el tiempo voy a vivir del deporte”, aseguró.

“Hay que aprovechar y me gustaría invertir en finca raíz y cosas así, algo que más adelante me dé ganancias, por el momento eso es lo que tengo pensado”, comentó.

“Ese fue el talento que Dios me regaló y toca aprovecharlo. También tener mucha disciplina porque el talento no lo es todo. Uno puede ser talentoso, pero creo que si no tiene buena disciplina, no va a tener buenos resultados. Así que creo que el talento va de la mano con la disciplina”, dijo.