Anticipan futuro de la Selección Colombia: más de una decisión crucial fue filtrada para 2025

Para la Selección Colombia, después de no haber logrado ganar en el 2024 la Copa América, su siguiente objetivo al cual le apuesta es la clasificación al Mundial del año 2026, al cual volvería, luego de la decepción de no ir Qatar 2022, por malas gestiones del equipo de Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda.

Néstor Lorenzo no lo oculta más y se pronuncia oficialmente por lo que vive en Selección Colombia

Contexto: Néstor Lorenzo no lo oculta más y se pronuncia oficialmente por lo que vive en Selección Colombia

Y es que si bien el panorama actual de las eliminatorias a esta altura es beneficioso para el cuadro colombiano, no se puede confiar. Justamente, por ello, es que la Selección Colombia habría analizado y tomado la decisión de no hacer parte de un torneo al cual podría estar invitado , preservando así el estado del plantel y su integridad en momentos claves.

Por medio de un trino a través de su cuenta de X, el comunicador a explicado parte de las razones de esa no presencia de la tricolor: “La Selección Colombia no jugará la Copa de Oro de Concacaf. ¿La razón? No la han invitado. Solo Qatar recibió la tarjeta para que vaya”.