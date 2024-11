El choque ante los charrúas es vital para las aspiraciones de ambos, pues mientras la ‘Tricolor’ vive un gran momento, tranquilo, siendo segunda en la tabla de posiciones, los uruguayos vienen de no poder ganar en la pasada fecha de octubre, lo cual los pone en la tercera casilla apurados por sumar para no terminar siendo sorprendidos y sacados de los puestos de privilegio.

Ante Colombia, conociendo este panorama, se prevé que va a ser un choque a ‘muerte’ y, por ello, es que la Asociación Uruguaya de Fútbol estaría tomando todas las medidas para que no se vayan a presentar ningún tipo de alteraciones en el estadio Centenario de Montevideo.

Con un expediente no tan favorable entre las aficiones de ambos países, recordando los enfrentamientos que hubo en la semifinal de la pasada Copa América , ahora, los ‘Celestes’ han dado a conocer que restringirán el lugar donde los colombianos podrán hacerse en el partido, intentando así mitigar los riesgos de una nueva batalla campal como la que se vivió en Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial dado a conocer a la opinión pública en las últimas horas, revelaron la determinación y, además, advirtieron a los que no cumplan con las graves implicaciones que podría tener el no acatamiento de la medida que ya fue instaurada sin posibilidad a cambio.

“La AUF informa a los hinchas de la Selección Colombia que asistirán al partido Uruguay vs. Colombia el próximo 15 de noviembre en el estadio Centenario , que solo podrán ingresar con entrada en la zona destinada a la afición visitante (Tribuna América 24-visitante)”, informó la AUF.

Inmediatamente después, el ente advirtió a los colombianos que no acaten: “Es importante recordar que los aficionados colombianos que adquieran entradas en zonas reservadas para la hinchada visitante uruguaya no podrán acceder al estadio y no se le reubicará en el sector visitante”.