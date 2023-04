Antonio Casale alerta a la Selección Colombia por la presencia de Óscar Cortés en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 se ganó el cupo al Mundial que se llevará a cabo en Argentina. El torneo que entrará en acción desde el próximo 20 de mayo se extenderá hasta el 11 de junio, en donde los mejores 32 países buscarán la gloria.

La Tricolor, tras un buen Sudamericano, donde se vio una camada nueva de jugadores, espera pasar de la primera ronda.

Ahora, tras haberse conocido este viernes 21 de abril en el sorteo la suerte del equipo que dirige Héctor Cárdenas. Solo resta saber cuáles serán los jugadores que cite para la lista final el entrenador colombiano.

En cierta medida, parece haber nombres que sí o sí deberían estar; no obstante, podría aparecer un inesperado inconveniente.

Héctor Cárdenas

En específico está el caso de Óscar Cortés, figura de Millonarios que recientemente marcó su primer gol en la Copa Sudamericana. Su buen nivel lo ha llevado a ser el nuevo titular del ataque en la banda derecha del azul, para Alberto Gamero es pieza clave hoy y seguramente lo seguirá siendo en el remate del primer semestre.

Ante el cruce del calendario colombiano y sudamericano con el Mundial Sub-20, la Selección Colombia se vería afectada al no poder contar con este buen jugador. Según lo reveló Antonio Casale en ESPN F Show: “Millonarios sabe que está dentro del reglamento usar la facultad de no prestar a Óscar Cortés”.

Alberto Gamero no ha estado del todo de acuerdo en el préstamo de sus hombres, por lo que por esa misma razón actualmente todo estaría en un panorama incierto. Casale, cercano a la actualidad embajadora, complementó: “Analiza detenidamente la situación y no descarta, en proporción de 50-50 a hoy no prestarlo para el Mundial Sub-20, porque va a estar en fases definitivas de sus competiciones”.

¿Qué dice la Fifa?

Una de las principales preguntas acerca del torneo es si los equipos están obligados a prestar sus futbolistas a las selecciones y la respuesta es desalentadora: no. Cada club está en la potestad de decidir si lo hace o no, según la Fifa.

“Para despejar todo tipo de dudas, el Mundial Sub-20 no está incluido en los calendarios Fifa, por lo que no hay obligación por parte de los clubes en ceder a sus jugadores”, informó el director de Competiciones de la Fifa, Jaime Yerza González.

Durán

En Colombia, específicamente, preocupa el caso de Jhon Jáder Durán, jugador del Aston Villa, que no fue cedido por el club para disputar el pasado Sudamericano Sub-20.

El delantero de 19 años ya debutó con la Selección Colombia de mayores, en la que se reportó con un gol en la victoria 2-1 sobre Japón, en el amistoso el pasado 28 de marzo, y puede ser un as bajo la manga para el DT de la Sub-20, Héctor Cárdenas, cuyo equipo ha sufrido por la falta de gol.

Por fortuna, la Premier League terminará el 28 de mayo, apenas una semana después de que comience el Mundial, pero dependerá de equipos como Aston Villa, que buscan la clasificación a torneos internacionales, si dan la posibilidad de que sus juveniles acaben la temporada antes.

En el caso de la Tricolor también genera incertidumbre si Gustavo Puerta Puerta contará con el permiso del Nuremberg y Daniel Luna con el de Mallorca.

Gustavo Puerta

Grupos del Mundial Sub-20 de Argentina

GRUPO A: Argentina, Nueva Zelanda, Uzbekistán y Guatemala.

GRUPO B: Estados Unidos, Ecuador, Fiyi y Eslovaquia.

GRUPO C: Senegal, Colombia, Japón e Israel.

GRUPO D: Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana.

GRUPO E: Uruguay, Inglaterra, Irak y Túnez.

GRUPO F: Francia, Corea del Sur, Honduras y Gambia.