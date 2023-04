Los del Sur revelaron el enfrentamiento con Gio Moreno que los distanció: de ídolo a verdugo

Atlético Nacional es el equipo que más noticias ha entregado en la última semana, lastimosamente no solo por lo deportivo, sino también porque ha estado inmerso en una disputa entre las directivas y su hinchada, más específicamente de la barra popular Los del Sur, quienes no parecen estar de acuerdo con algunas directrices de la presidencia de Mauricio Navarro.

La molestia ante esas decisiones dirigenciales viene presentándose desde hace un par de meses y radicó, en la final de 2021 cuando lograron ser campeones ante Deportes Tolima. Allí, tras la celebración y unas declaraciones de algunos jugadores, se dio la salida intempestiva de Gio Moreno y Álex Mejía, entre otros, que para la afición eran considerados ídolos.

Moreno estuvo como referente del último título de Nacional por Liga colombiana. - Foto: Dimayor

Los aficionados al ver que se habían ‘metido’ con sus jugadores más queridos, se sintieron atacados y desde allí empezó un malestar que con el tiempo fue sumando otros argumentos. Con el pasar del tiempo, la molestia se transformó en protestas, insultos y amenazas en espacios de la ciudad de Medellín o el mismo estadio Atanasio Girardot.

Una de las protestas más sonoras fue la que se dio el pasado fin de semana en el estadio donde oficia de local el verde. Allí, Los del Sur decidieron entorpecer el feliz desarrollo del partido ante América de Cali por la Liga colombiana. Con agresiones a la Policía Nacional y el Esmad, pusieron un precedente que terminó afectando al equipo con sanciones, además de generar que la Alcaldía de Medellín los vetara.

Momento en el que agentes del Esmad y barristas de Atlético Nacional se enfrentan en la tribuna sur. - Foto: Twitter @BlogVerdolaga

Este viernes, días después de todo lo sucedido, varias versiones del hecho se han escuchado, pero una de las que ha tenido más visibilidad es la de Felipe Muñoz, uno de los líderes de la barra popular Los del Sur, quien tuvo la oportunidad de hablar para un canal de YouTube y allí reveló cómo Gio Moreno pasó de ídolo a verdugo.

El enfrentamiento

Al salir campeón con Atlético Nacional y decir que su técnico del momento era de los peores pagos del país, la directiva decidió no renovarle para el siguiente año. Viendo que su salida fue tan turbia, el jugador escuchó ofertas de Junior, Envigado e Independiente Medellín; esta última parece haber estado cerca de convertirse en realidad.

“Yo no sé si tengo o tenía una buena relación con él porque no volvimos a hablar mucho. Él me dijo, ‘en nombre de la amistad te quiero contar esto’ y le dije ‘no me digas que en nombre de la amistad porque le estás faltando el respeto a una palabra que nos diste y es que ya te ibas a retirar, que nosotros íbamos a ser tu único equipo en Colombia, no lo podés hacer en un equipo que está en contravía de todo lo que somos nosotros, o sea, Gio, es insoportable que te veamos con esa camiseta puesta, entendelo’”, explicó Muñoz.

Felipe Muñoz ha sido el principal vocero de la barra tras lo sucedido. - Foto: Captura 18:05 - FELIPE MUÑOZ (LIDER LDS) - LOS DEL SUR ENVIAN CONTUNDENTE MENSAJE A LAS DIRECTIVAS DE A. NACIONAL - Dimelo King

Al parecer, la reacción de las partes a lo que se conversó no fue la mejor y se distanciaron: “Creo que no le gustó mucho (lo que le dijo) y lo acepto y lo entiendo, pero sé que los hinchas se hubieran puesto hostiles con él y él no entiende. Lo que hicimos fue hacerle el favor de evitar ese hostigamiento y la hostilidad. No sé qué pensó cuando se puso a pensar en eso, el dolor no puede ser contra sus amigos que los respaldamos”.

“Giovanni Moreno pasó muchos años sin venir a jugar y los únicos que le dijimos que viniera fuimos nosotros, entonces el daño no puede ser contra nosotros, ¿cómo?, no sé, invéntese que tiene un dolor, pero contra la dirigencia, no contra nosotros”, cerró el líder de Los del Sur visiblemente dolido.