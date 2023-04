Líder de Los del Sur refuta a Atlético Nacional: contó su verdad sobre los $1.200 millones al año

Atlético Nacional ganó su partido de Copa Libertadores este jueves (3-1), muy a pesar de no poder recibir a Melgar en su habitual estadio, el Atanasio Girardot, a raíz de la decisión de la Alcaldía de Medellín de no prestar el escenario deportivo dados los hechos de violencia presentados el domingo pasado entre la Policía y miembros de la barra Los del Sur.

Ambas partes se han reunido para intentar limar asperezas, sin embargo, el club sigue en firme en que no dará más recursos a la barra buscando priorizar la situación económica. LDS, por su parte, afirma que las declaraciones del presidente Mauricio Navarro son malintencionadas e incluso desmiente las cifras que presuntamente recibieron a lo largo de 2022.

Por fecha, un club como Nacional debe pagar de arriendo el 4 % de la taquilla al Inder de Medellín y la administración municipal. Se calcula que para el juego con América de Cali, el recaudo sería de 1.800 millones de pesos. También deben pagar el impuesto municipal del 6 %, más la ley del deporte, que es el 10 % de la misma taquilla. Logística de aseo, vallas, Cruz Roja, pago de operadores logísticos, administración del estadio, refrigerios por cerca de cien millones.

Todo eso sin contar el dinero que se deba cancelar, posiblemente, por los daños a la infraestructura del estadio y las sanciones económicas que puedan acarrear.

Momento en el que integrantes de la barra Los del Sur se enfrentan a la fuerza pública. - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

Momento en el que agentes del ESMAD y barristas de Atlético Nacional se enfrentan en la tribuna sur. - Foto: Twitter @BlogVerdolaga

Sin embargo, el gasto que más llama la atención fue el que desencadenó la batalla campal. Según conoció SEMANA, Atlético Nacional le pagó cerca de 1.200 millones de pesos durante 2022 a la barra LDS, representados en boletas, apoyo para las salidas y tifos, refrigerios y logística de la tribuna sur, atención a los hinchas visitantes, plata por celebraciones de aniversario y mucho más.

“No sabemos si es una campaña o un negocio. Lo llaman derechos adquiridos a sus exigencias, 500 boletas, el pago de la logística, cuando el equipo salía al campo eso lo pagaba el club. Cuando viniera hinchada vigilaban que no hicieran desmanes en el estadio o vías aledañas y el pago era extra”, confirmó a SEMANA Mauricio Navarro, presidente de Nacional.

Mauricio Navarro asumió el cargo de presidente del Nacional en agosto de 2022. - Foto: Youtube Atlético Nacional (11:15) Presentación presidente Mauricio Navarro de Bedout

Lo que dice Felipe Muñoz

A través de extensos comunicados, la barra ha intentado negar que hayan recibido esa cantidad y que pretendieran algo similar este año. Felipe Muñoz, líder de Los del Sur, aseguró en entrevista con Dimelo King que es “totalmente falso” lo que ha dicho Navarro ante los medios de comunicación.

“El presidente de Nacional, lastimosamente, no entiendo por qué no ha sido bien informado por su equipo financiero y contable. No está hablando con la verdad y está manipulando la información”, dijo inicialmente. “Lo primero es que Nacional hace rato viene contando con nosotros para muchos servicios. El más importante de todos, la logística de la popular sur”, agregó.

En realidad, según expone el barrista, “son 500 boletas en las que están incluidos los 15″.

Este acuerdo, según cuenta Muñoz, se remonta al año 2011, cuando la Fifa pidió a los países interesados en ser sede de sus torneos quitar las mallas de los estadios. “Juan Carlos de la Cuesta (expresidente de Nacional) me llama y me dice: ‘¿Qué nos vamos a inventar?’”, para controlar a los hinchas y que no invadieran el campo al no tener barreras que separaran la cancha de las tribunas.

Felipe Muñoz ha sido el principal vocero de la barra tras lo sucedido. - Foto: Captura 18:05 - FELIPE MUÑOZ (LIDER LDS) - LOS DEL SUR ENVIAN CONTUNDENTE MENSAJE A LAS DIRECTIVAS DE A. NACIONAL - Dimelo King

Ahí fue cuando decidieron “agarrar a los 150 líderes más importantes” para contener la multitud y ser las voces de mando en la tribuna. Para ello propusieron “pagarles por partido, darles refrigerio, una boleta y una camiseta para ver como nos va”.

Desde ahí el trabajo “fue un éxito” y los empezaron a contratar para otros eventos fuera del estadio como conciertos o festivales. “Con ese pequeño sueldo muchos han llevado comida a sus casas y han pagado sus pasajes”, agregó el líder de la barra.

En realidad, según expone el barrista, lo que Nacional les dio hasta hace unas semanas fueron “500 boletas en las que están incluidos las 150 personas de apoyo logístico”.

Muñoz asegura que de momento no saben qué empresa tomará la logística de ahora en adelante, pero insistió en su preocupación por lo que pueda pasar de ahora en adelante en el estadio cuando Nacional actúe en condición de local. “Nos citaron a reunión 36 horas antes del partido, pero la interlocución ya estaba rota”, apuntó.

Una de las principales críticas que hace la barra es que los miembros de la junta directiva no tengan sentido de pertenencia por la institución. “El vicepresidente es hincha fervoroso de Millonarios. Eso no puede ser, no está bien visto y no nos van a hacer cambiar de opinión”, completó.