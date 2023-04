César Augusto Londoño no se dejó y frenó en seco a líder de la barra Los del Sur: “Se les acabó la tetica”

Los hechos violentos protagonizados en el estadio Atanasio Girardot de Medellín por la popular barra de Nacional Los del Sur dieron pie para miles de críticas por parte de directivos, prensa y otros.

Por la prensa, uno de los señalamientos más ácidos fue hecho por César Augusto Londoño, quien tildó a las barras bravas así: “Vagos, drogadictos, con tendencia al bandidaje, andan armados y con malas intenciones. Pero los dejan ingresar a los estadios. Tienen un negocio montado con boletas, droga, licor y viajes. Hay que erradicarlas; delincuentes disfrazados”.

El trino de Londoño llegó a oídos del líder de Los del Sur, Felipe Muñoz, quien fue consultado por esto, contestando de manera tajante.

“Creo que me sé de memoria los tuits de ese personaje nefasto, a quien no sé cómo le doy importancia, pero me toca enterarme muy bien de esos adefesios periodísticos de todos los días. Me imagino que es uno donde dice “drogadictos”. Sinceramente, a eso no hay que gastarle neuronas leyendo. Yo me imagino que ha dicho lo mismo que toda la vida”, expuso.

César Augusto Londoño contra las barras de Atlético Nacional. - Foto: Captura de pantalla: @cesaralo

Muñoz también afirmó que en las barras, en efecto, puede llegar a haber delincuentes, como lo planteó el periodista, pero que no por ello puede generalizar y señalar a todas las agrupaciones de hinchas que alientan desde las gradas a sus equipos.

“Es una afirmación torpe, estúpida, tonta, calumniosa, discriminatoria, estigmatizante, estereotipadora. Lo que él dice es algo que él cree o que tal vez pueda existir en las barras, pero que no existe la manera de generalizar de esa forma. Es una apreciación estúpida de un periodista que es muy célebre, y no porque sea bueno”, agregó.

Como si fuera poco, Muñoz le recordó a Londoño la vez que el mítico golero colombiano René Higuita lo golpeó en un aeropuerto. “No sé si sabías que un ídolo, René Higuita, una vez le dio su merecido en un aeropuerto hace muchos años, precisamente por imprudente, por grosero, por irrespetuoso. Entonces es algo a lo que ni siquiera se le puede dar atención. Prefiero darles la atención a periodistas que aun estando equivocados, aun calumniando, más o menos están cercanos a la realidad o más o menos tienen el problema identificado. Este se refiere a un montón de personas que no tienen que ver acá”.

Felipe Muñoz ha sido el principal vocero de la barra tras lo sucedido. - Foto: Captura 18:05 - FELIPE MUÑOZ (LIDER LDS) - LOS DEL SUR ENVIAN CONTUNDENTE MENSAJE A LAS DIRECTIVAS DE A. NACIONAL - Dimelo King

Londoño contestó

Bajo este contexto y después de varios días, César Augusto Londoño no se quedó callado ante los señalamientos del líder de la barra y contestó mediante su programa El pulso del fútbol.

Londoño se apoyó en su afirmación de que las barras se tienen que acabar. “Don Felipe, mire. Ustedes, los barristas, Los del Sur, quedaron en evidencia. Con la violencia que ejercen desnudaron sus propósitos claramente económicos con el tema de la barra… Ustedes usan la violencia para intimidar y amedrentar las directivas de Nacional. Se les acabó la ‘tetica’, esos 1.200 millones de pesos que les daba Nacional por cuidarse ellos mismos y a la barra visitante que ellos iban a agredir”, dijo en primera instancia.

Por otro lado, Londoño no dejó pasar la anécdota con Higuita y le advirtió que se “quede quieto con ese tema”, pues él tiene conocimiento sobre a qué iban los futbolistas de Nacional a reunirse con Pablo Escobar en esa época.

“No me hable del tema Higuita porque en esa época, años 90, yo sí sé bien qué hacían los jugadores de Nacional jugando en La Catedral, al lado de Pablo Escobar e invitados por Pablo Escobar, y que bajaban de La Catedral en los carros en los que llegaban a sus casas. No me hable de eso porque tengo muchas historias”, precisó sobre la polémica.