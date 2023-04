Jürgen Klopp acepta el impacto de Luis Díaz en Liverpool: otros son “proyecto a largo plazo”

La presente campaña de Liverpool en Inglaterra y Europa no ha sido la deseada, por el contrario, tras ser finalista de Champions League el año anterior, además, de luchar por el título en Premier League hasta la última jornada, ahora padece por estar lejos de los puestos de privilegio que lo dejarían sin competiciones europeas el próximo año.

A pesar de esto, el equipo no se ha visto del todo desconocido y ha dejado ver en juegos ante rivales de peso, que la memoria futbolística la mantiene. Lo que realmente tiene mermados a los ‘reds’ ha sido la falta de sus figuras más importantes, tal es el caso de Thiago Alcántara, Luis Díaz, Virgil van Dijk, entre otros.

Estos fueron los 11 titulares de Liverpool en Elland Road - Foto: REUTERS

Tratando de suplir esas ausencias, ha tenido que recurrir a la contratación de jugadores en medio del curso de la temporada o apurar la adaptación de otros. El uruguayo Darwin Núñez era uno del que se esperaba que llegara y pasara lo mismo que Díaz; pudiera desde los primeros juegos ganarse la titular, sumar minutos, además de goles.

Lastimosamente, el charrúa no ha tenido la misma suerte que el colombiano, al cual le dan un gran valor por lo hecho a su llegada. En las últimas horas, Jürgen Klopp en rueda de prensa dio un panorama de Núñez, al que ha tenido que llevar con mayor paciencia: “No ayuda una temporada de debut que es complicada para todo el equipo. ¿Cómo puede un goleador brillar cuando todo el equipo está en dificultades?”.

Además, explicó que entiende que su arribo a principio del año iba a tener esas dinámicas y que, a diferencia de otros, se verá su mejor versión en el futuro : “Estuvo lesionado en algunos momentos, suspendido en otros... Esto no es un problema para nada, es un proyecto a largo plazo”.

Al parecer, la situación que vive el atacante no es la más agradable para él, pero bajo el respeto acepta las decisiones del entrenador alemán: “A mí no me molesta la situación, entiendo que a Darwin sí... No me sonríe en mi cara cuando sabe que no va a comenzar y me dice: ‘Gracias, entrenador’”.

Darwin Núñez arribó en el inicio de la temporada 2022/2023 al Liverpool. - Foto: Getty Images

Para concluir, Klopp agradece tener múltiples variantes a la hora de elegir su delantero titular “cuando tienes cinco o seis jugadores disponibles en el ataque tienes que tomar decisiones y es bueno”, más cuando ve que en las últimas semanas los lesionados graves han empezado a recuperarse.

Liverpool actualmente marcha octavo en la tabla de posiciones de la Premier League, en octavos de final de Champions fue ‘vapuleado’ por Real Madrid. Para el remate de la campaña, espera recuperar camino y arrebatar el puesto al quinto clasificado, último cupo a torneos internacionales de año siguientes que, a la fecha, le pertenece a Tottenham.

Los ‘reds’ tienen aún ocho compromisos por delante para sumar la mayor cantidad de puntos posibles en esta intención. El reto más cercano será este sábado ante Nottingham Forest en condición de local, desde las 9:00 a. m. (hora de Colombia), posteriormente, en las fechas venideras se destacan juegos ante los ‘spurs’, Fulham y Aston Villa.

Para el juego de este fin de semana, se espera que por segundo juego consecutivo sea convocado el guajiro Díaz, quien el pasado lunes regresó de manera oficial a disputar un juego de liga inglesa después de seis meses de lesión. El colombiano, ante Leeds United, estuvo apenas 10 minutos y demostró estar a plenitud de condiciones para el remate del año.