Arde polémica en Nacional vs. Cali: video del inexplicable error arbitral que lo cambió todo

Desafortunadamente, al no ser una jugada de gol o penalti, el VAR no intervino y la decisión de Mercado se mantuvo sin saber que cambiaría el marcador final con impacto directo en la tabla de posiciones de la Liga Betplay y también en la zona de descenso.

Reclamo de Edwin Cardona

Edwin Cardona, referente de Nacional y elegido mejor jugador del partido, aprovechó las cámaras de Win Sports para reclamar por la decisión arbitral que incidió en el resultado. “Me deja triste esto, me sucede otra vez a mí. Hace un año no me pitó un penalti con América. No me gusta hablar de eso, pero todos lo vieron hoy que no cogió el balón afuera”, declaró.