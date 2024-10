Cali respira por el descenso y puso a sufrir a Nacional: tabla de la Liga Betplay tras el duelo

Por la jornada número 7, que se había aplazado, de la Liga Betplay del segundo semestre del año, Atlético Nacional de Medellín midió fuerzas con el Deportivo Cali, equipo que no pasa por un muy buen momento deportivo.

El encuentro, al ser local el equipo del departamento de Antioquia, se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot , el cual, debido a los desmanes presentados en el duelo Nacional vs. Junior de Barranquilla, no tuvo presencia de público.

Cali vs Millonarios. (Tomada de El País) | Foto: Aymer Andrés Álvarez

El partido empezó tranquilo. Como no había público, los gritos de los jugadores y los integrantes de ambos cuerpos técnicos se podían escuchar con un poco de claridad. Ambos clubes intentaron reconocer la intención del rival en los primeros minutos .

Lorenzo no se esconde y confiesa el “desafío” de Colombia en el duelo con Bolivia: no es solo la altura

Contexto: Lorenzo no se esconde y confiesa el “desafío” de Colombia en el duelo con Bolivia: no es solo la altura

Se esperaba que con el avanzar del encuentro las emociones fueran creciendo. Sin embargo, esto no sucedió. El primer tiempo, que no tuvo importantes oportunidades de gol, terminó finalizando en una igualdad de 0 a 0.

Pero el gol no llegaba. Todo parecía indicar que el empate se iba a mantener. No obstante, en una jugada aislada en la que se pensaba que no iba a suceder algo relevante, en lateral derecho de Nacional, Joan Castro, aprovechó un despiste de arquero rival para realizar un disparo largo y mandar la pelota a guardar. Esto sucedió al minuto 71.