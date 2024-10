James Rodríguez vuelve a aplicar ‘rara’ costumbre en Selección Colombia: foto lo dejó en evidencia

Lorenzo no se esconde y confiesa el “desafío” de Colombia en el duelo con Bolivia: no es solo la altura

Contexto: Lorenzo no se esconde y confiesa el “desafío” de Colombia en el duelo con Bolivia: no es solo la altura

El duelo entre bolivianos y colombianos, sin lugar a dudas, estará muy apasionante. El factor de la naturaleza, la altura, juega a favor para la escuadra local y eso no es ningún secreto. Pero la tricolor hará lo posible por llevarse un buen resultado a domicilio. Cualquier cosa puede pasar .

Bolivia vs Colombia. | Foto: AP

“James está bien, ha ganado mucho en entrenamiento en el Rayo Vallecano y ha jugado bastante minutos. Hoy por hoy te digo que está bien. No sé con el correr del partido en esa circunstancia especial (la altura), no sé de ninguno cómo va a rendir o reaccionar a medida que vaya pasando el partido y lo analizaremos minuto a minuto. A todos los jugadores, no solo a James, pero él está bien”, dijo Lorenzo.