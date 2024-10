Angustia de Néstor Lorenzo antes de jugar contra Bolivia por eliminatorias: “Me preocupa”

“ De Bolivia me preocupa todo, como equipo ha conseguido buenos resultados en la última fecha de eliminatorias . Han sabido jugar en El Alto ante Venezuela y luego contra Chile de visitante. Así que es un equipo que nos merece el mayor de los respetos. Vamos poco a poco como se van adaptando los jugadores y ver la mejor adaptación para mañana”, dijo el argentino sin rodeos.

Más palabras de Néstor Lorenzo en rueda prensa

Escándalo por espías. “Otra vez, es lamentable que te manden a espiar. No sé de dónde salió, pero lo identificamos. Por ahí hacemos la denuncia del caso. Uno quiere entrenar con la discreción e intimidad que se merece y fue una ruptura a la intimidad del plantel lo que sucedió. Tenemos a la persona fotografiada, así que vamos a ver como procedemos en estas próximas horas”.

Sobre James Rodríguez. “James está bien, ha ganado mucho en entrenamiento en el Rayo Vallecano y ha jugado bastantes minutos. Hoy por hoy te digo que está bien. No sé con el correr del partido en esa circunstancia especial (la altura), no sé de ninguno cómo va a rendir o reaccionar a medida que vaya pasando el partido y lo analizaremos minuto a minuto. A todos los jugadores, no solo a James, pero él está bien”.