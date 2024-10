Contó la verdad: técnico de Francia dijo motivo por el que ‘borró’ a Kylian Mbappé

“Fui yo el que tomó la decisión con los elementos que tenía. Es verdad, jugó el partido del fin de semana, no entero, sin estar al 100%. ¿Está bien para el jugador y para la selección francesa?, no lo creo”, señaló en rueda de prensa.

Como ya hizo en un vídeo publicado el lunes, Deschamps ofreció su explicación de esta situación: “El empleador del jugador es el club. Los clubes siempre tienen este poder. No son las federaciones las que pagan a los jugadores. El interés entre los clubes y las selecciones puede ser común, salvo cuando hay partidos. El hecho de que los clubes estén atentos, no voy a decir reticentes, no es algo específico con Kylian”.

“Lo importante es mantener un intercambio con el jugador. No estoy aquí para poner al jugador en una situación complicada entre el club y la selección. Ya ha pasado que no he llamado a jugadores que tienen un partido justo después de la tregua internacional. Los clubes tienen una atención mayor hacia los jugadores de las selecciones. Es su poder, no es menos fuerte, hoy en día”, añadió.