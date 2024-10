Preocupación en Colombia: referente tuvo gran problema a menos de 24 horas de enfrentar a Bolivia

De hecho, debido a su molestia, no pudo completar la práctica. Hasta el momento no se conoce si Yerry Mina será descartado para enfrentar a la selección de Bolivia este jueves 10 de octubre. El duelo empezará a las 3:00 p. m., hora colombiana.

Palabras de Néstor Lorenzo y Jhon Lucumí en rueda de prensa

“Otra vez, es lamentable que te manden a espiar. No sé de dónde salió, pero lo identificamos. Por ahí hacemos la denuncia del caso. Uno quiere entrenar con la discreción e intimidad que se merece y fue una ruptura a la intimidad del plantel lo que sucedió. Tenemos a la persona fotografiada, así que vamos a ver como procedemos en estas próximas horas ”, dijo el técnico sobre un espionaje.

“Venimos trabajando en eso con el cuerpo técnico, para estar ordenados técnicamente y físicamente al 100 %. Estamos tratando de suplir todas esas cosas con el orden táctico, las capacidades técnicas y tratar de tener la pelota para que ellos no tengan esas posibilidades, en las que son fuertes”, afirmó, por su lado y sobre la altura, Lucumí.

Lorenzo, además, habló de James Rodríguez. “James está bien, ha ganado mucho en entrenamiento en el Rayo Vallecano y ha jugado bastantes minutos. Hoy por hoy te digo que está bien. No sé con el correr del partido en esa circunstancia especial (la altura), no sé de ninguno cómo va a rendir o reaccionar a medida que vaya pasando el partido y lo analizaremos minuto a minuto. A todos los jugadores, no solo a James, pero él está bien”, indicó.