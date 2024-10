Figura de Colombia habló sin tapujos y se destapó por las condiciones de El Alto

“Es un vuelo diferente, al momento de picar la pelota no es de la misma forma que en otros lugares. Venimos trabajando en eso, en afianzar esa sensibilidad y en buscar el mejor posicionamiento para tener esos balones claros y no sufrir en el partido. Cuando inicie el encuentro, vamos a ir interactuando, tomando más confianza y, con la calidad técnica que tenemos, pensamos que no vamos a tener problemas”, dijo, en palabras recogidas por As Colombia.