Arturo Vidal hizo confesión sobre James Rodríguez y expuso secreto guardado; el chileno relató todo en vivo

Todo se dio en la época en la que Rodríguez no pasaba por un buen momento en el São Paulo de Brasil, no era tenido en cuenta y mantenía una mala relación con el técnico, por lo que comenzó a buscar otros aires. Durante este tiempo, fueron muchos los clubes con los que se le relacionó, pero ahora aparece uno nuevo en carpeta: Colo Colo.

“Hermano, vente a Colo Colo para que ganemos la Libertadores”, le dijo en aquella ocasión. Sin embargo, aunque no rechazó la oferta de plano, el número 10 respondió que estaba en São Paulo y que no sabía con exactitud qué era lo que iba a hacer de cara a su futuro, hasta que finalmente terminó fichando por el Rayo Vallecano de España.

Fifa no se queda con nada e hizo certera comunicación sobre James tras juego con Chile en eliminatorias

Contexto: Fifa no se queda con nada e hizo certera comunicación sobre James tras juego con Chile en eliminatorias

Las palabras del King, como se le conoce de cariño, no pasaron desapercibidas y se volvieron rápidamente virales en las redes sociales, donde muchos de los fanáticos del colombiano opinaron sobre lo que sería ver a Rodríguez con la camiseta del club chileno.

Estas no han sido las únicas declaraciones que Arturo entrega sobre James, con quien comparte una gran amistad. El mediocampista vio el partido entre Colombia vs. Chile en directo y no ocultó su admiración por quien fue en su momento su compañero de equipo.