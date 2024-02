Atlético Nacional fue ‘destruido’ por ídolo del club; con elogio a Millonarios hizo ácida crítica

En el inicio del año poco es lo que se ha podido ver a los equipos del fútbol colombiano, aún así, para hinchadas como la de Atlético Nacional que exige sí o sí un buen juego y títulos, ya ha sido suficiente ver cómo su club sigue sin tener una idea clara de juego bajo la dirección de Jhon Bodmer.

Actualmente, no es que la tabla de posiciones muestre un mal rendimiento por parte de los verdes, aún así, empates como el que se dio en el transcurso de la presente semana ante Patriotas, colero del torneo, hace que el malestar empiece a imperar junto a la impaciencia.

Atlético Nacional no cuenta en su nómina con nombres de peso | Foto: Nacional oficial

Al parecer, dicha sensación de no saber a qué juegan los verdes, se le ha trasladado ahora a los ídolos recientes del club quienes han manifestado no sentirse a gusto. Uno de los que se hizo sentir de manera reciente, fue el exlateral de Selección Colombia, Farid Díaz.

En conversación con Caracol Radio, expresó de manera ácida: “Yo no me meto con los jugadores, eso si no lo voy a hacer nunca, ni tampoco voy a criticar a alguno, menos, pero futbolísticamente hablando, Nacional no tiene nada, hay que ser sincero. Nacional no tiene identidad, le falta mucho trabajo”.

“Para mí se llama improvisación con jóvenes, porque un equipo de la talla de Nacional no se puede dar ese lujo. En mi humilde opinión, estoy de acuerdo cuando escuché al Mago (Macnelly Torres) diciendo lo mismo, Nacional no tiene identidad, no sabe a qué juega”, agregó.

Sí, es grande y pude conseguir resultados, pero, que yo diga ‘Nacional juega a esto, tiene una identidad y tiene que morir jugando así’, no, hace rato que no lo veo y no tiene tantos jugadores para uno decir ‘si no usa a este, puede usar a este’. Estamos jugando, es al gato y al ratón, a ver qué jugador sale y qué jugador vendo”, opinó sobre el momento crítico de los verdes.

Farid Díaz hizo parte de Nacional en el título de la Copa Libertadores 2016 | Foto: LatinContent via Getty Images

Junto a ese preocupante panorama que se vive en Liga, lo que más llama la atención es que pronto estarán en disputa de un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Llegar a un certamen de estos sin una idea y nombres de peso, podría representarles un fracaso mayúsculo.

Precisamente ese pálpito es el que tiene Díaz sobre lo que se les avecina a los verdes: “Yo amo a Nacional, quiero a Nacional, voy a hacerle fuerza con quién juegue, pero hay que hablar las cosas como son, Nacional, hace rato, no sabe lo que es llegar a semifinal o cuartos de final de la Copa Libertadores y hace rato que se ganó”.

Para cerrar su intervenciones, el exjugador lanzó un cruel comentario al exponer que a su consideración, hoy Millonarios es más que el equipo de sus afectos: “La verdad, sí, tiene una idea de juego marcada, Millonarios tiene una idea de jugar, de ir al frente y eso lo ha demostrado hace rato, hasta cuando nosotros estábamos allá. Ellos tenían la idea, apenas iban creciendo, eso no es de la noche a la mañana. Ese es un equipo que viene trabajando, lento, pero seguro”, terminó Farid Díaz sobre lo que acontece en el azul quien durante los últimos años se ha mostrado superior a los verdes.