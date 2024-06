Atlético Nacional mete ‘bombazo’ con fichaje de Selección Colombia: estrella se une a Ospina y Cardona

Un equipo que está obligado a obtener excelentes resultados en Colombia y a nivel internacional, es Atlético Nacional. Su historia de éxitos, donde llaman la atención sus dos Copas Libertadores y ser el más veces campeón del país, hace que cuando no pasen por las mejores épocas, se les exija por reencontrar el camino.

En los últimos años, una seguidilla de tiempo no tuvo grandes logros, hizo a los más altos mandos tomar decisiones radicales para cambiar el rumbo del equipo. Entre las determinaciones más certeras, estuvo remover de la presidencia a Mauricio Navarro, para que llegase Sebastián Arango Botero.

Luis Díaz sorprende con declaración tras partido Colombia vs. Paraguay en Copa América; esto fue lo que dijo

Contexto: Luis Díaz sorprende con declaración tras partido Colombia vs. Paraguay en Copa América; esto fue lo que dijo

Ya con estos dos ‘bombazos’ al mercado colombiano, se pensaba que iban a frenarse los directivos de los verdes, pero, no fue así, siguieron con la intención de poner hombres que en algún momento estuvieron en la tricolor, para engrosar la plantilla y meter miedo a sus rivales.

El siguiente nombre que llegó, fue el de William Tesillo para la zona defensiva. Este, tras salir de México, presentó exámenes y documentación, para que fuese firmado como el tercer gran refuerzo de los verdes para el 2024-II. No obstante, a las grandes de Nacional les faltaba una estrella más.

Es decir, que los argentinos no se quisieron despojar del volante por completo, pues para estos, sigue siendo un jugador que, en un futuro con ritmo, ya ha demostrado ser rendidor. No obstante, al no tener cabida en la actual plantilla ‘xeneize’, lo ponen a disposición de Nacional donde sí jugará y que estos, decidan si hacer el esfuerzo nuevamente por comprarlo.