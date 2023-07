“Atlético Nacional no tiene afán”: Carlos Antonio Vélez reveló cómo avanza la búsqueda de nuevo entrenador

Pese a que Atlético Nacional se quedó sin director técnico este jueves, 6 de julio, no parece tener afán en contratar uno. El equipo paisa quiere tomarse el tiempo necesario para escoger un candidato que se ajuste a su proyecto deportivo: apostar por jugadores jóvenes que además de garantizar éxitos a nivel de títulos, puedan generar rentas al club. Esa fue la información que transmitió Carlos Antonio Vélez.

El periodista deportivo dejó ver que están sufriendo más desde otros sectores que desde el interior del club por conseguir un reemplazo para Paulo Autuori, quien dio el paso al costado semanas después de perder con Millonarios en la Liga BetPlay y avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero dejando serias dudas.

“Atlético Nacional no tiene afán, me dicen. ¨Sufre más el velón que el dueño de la olla¨. Aún no comienzan las exploraciones, lo que quiere decir que no se ha hablado con ninguno y no se ha mirado ninguna hoja de vida de los miles que empiezan a llegar”, expuso Vélez.

Paulo Autuori, exentrenador de Nacional. - Foto: Long Visual Press/Universal Imag

El comentarista, que bastante crítico fue con Autuori en la final del balompié colombiano debido a la falta de mando a la hora de realizar la sustituciones, agregó que los partidos por copa no generan presión en la dirigencia de Atlético Nacional para contratar a alguien con urgencia. Distinto en el sentir de la fanaticada, que quiere un entrenador pronto para preparar al equipo de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por el momento, el club piensa en hacer pretemporada bajo la batuta de William Amaral y Caio Mello, especialmente en el partido que disputará con Millonarios en Miami, Estados Unidos, el sábado 8 de julio. Aunque se trata de un amistoso, los verdolagas buscarán sacarse la espinita de haber perdido la final de la Liga BetPlay.

Atlético Nacional y Millonarios jugarán partido amistoso en El Campín. - Foto: Getty Images / Daniel Garzón Herazo

“Llegarán de Miami y empezarán a pensar qué hacer. En los planes parece no está, traer un técnico solo porque hay partidos de Copa. El que sea elegido debe continuar con el proyecto de los jóvenes. Será requisito NO NEGOCIABLE. ‘Vísteme despacio, que tengo prisa’”, agregó Carlos Antonio Vélez.

Valga recordar que justo una de las críticas de la hinchada hacia Paulo Autuori fue apostar por jugadores jóvenes en el campo de juego, aun cuando tenía futbolistas experimentados en el banco de suplentes, directriz que venía desde la dirigencia del equipo.

Las ausencias de Millonarios para el partido contra Nacional

Alberto Gamero eligió los convocados para el partido de pretemporada que se disputará en tierras norteamericanas. Aunque cuenta con sus referentes, también tiene bajas sensibles que no podrán estar para brindar espectáculo.

Quizá el mayor ausente en Millonarios será el juvenil Óscar Cortés, que debido a su rendimiento con el club durante la temporada y la Selección Colombia Sub 20 en certámenes como la Copa América y el Mundial, arribará al balompié del viejo continente. El extremo izquierdo fue fichado por el Lens, donde viajará para someterse a exámenes médicos y conocer el equipo, aunque no se ha definido si, al menos por este semestre, continuará en la escuadra de la capital colombiana.

Los hinchas de Millonarios cubiertos con capas ante la fuerte lluvia que cayó en 'El Campín' - Foto: NurPhoto via Getty Images

Tampoco se concentrarán con Millonarios el delantero Luis Carlos Ruiz, que fue de menos a más en el equipo, e Israel Alba, quien no se pudo consolidar como lateral, pues no se les renovó contrato. Otra ausencia será Óscar Vanegas, con el que se está negociando la continuidad de su vinculación.

Pero el jugador al que quizá más extrañará el Ballet Azul será Juan Pablo Vargas, habitual defensa central junto a Andrés Llinás, hoy con la selección de Costa Rica disputando la Copa Oro de la Concacaf. De resto, todos los jugadores estarán: desde el capitán Macalister Silva, hasta el talentoso Daniel Cataño.