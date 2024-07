Atlético Nacional perdería una figura en pleno campeonato: revelan millonaria venta a la MLS

Presión para Repetto

Repetto explicó la derrota desde la seguidilla de partidos que incluyeron clásicos contra América y Millonarios. “No iba a ser fácil tomar el protagonismo en el partido porque la cercanía de un partido y otro, teníamos dos rivales hoy que es un buen equipo, y después el rival nuestro era la cercanía del partido; no es excusa, pero es una realidad que teníamos que encarar. En los tramos que tuvimos posibilidades no las concretamos y terminamos perdiendo un partido, por lo que hizo el rival, y nosotros, de no definir, termina siendo justo”, indicó.