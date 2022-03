Atlético Nacional presenta bajas sensibles para enfrentar a Olimpia en Copa Libertadores

Yerson Candelo Miranda: Presenta una lesión muscular grado 2 en el cuádriceps derecho. Retorno fecha 12 vs Deportivo Cali.

Alexander Mejía Sabalza: Presenta un desgarro en el vasto lateral del muslo derecho. Retorno fecha 12 vs Deportivo Cali – fecha 13 vs Santa Fe.

John Fredy Duque Arias: Presenta una fractura por estrés en el cuarto metatarsiano del pie derecho. Retorno fecha 14 vs Patriotas.

Álvaro Anyiver Angulo Mosquera: Presenta un esguince bimaleolar del tobillo derecho grado 3. Retorno fecha 16 vs Águilas – fecha 17 vs Once Caldas.