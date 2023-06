Atlético Nacional vs. Millonarios: a qué hora y dónde ver en vivo la final de ida de la Liga Betplay 2023

Llegó la hora. Este miércoles 21 de junio inicia la final más esperada de todos los tiempos entre Atlético Nacional y Millonarios, un partido que sin duda se robará las miradas de todo el país en la búsqueda de ese anhelado título para hinchas verdolagas y azules.

Nacional será local en un juego de ida que se antoja electrizante, aunque no del todo decisivo. Con toda la boletería vendida, el Atanasio Girardot estará a reventar para recibir a los dos mejores equipos del campeonato, que demostraron en los cuadrangulares estar a la altura de una final sin precedentes.

Para los locales será clave llevarse una ventaja y, sobre todo, convencer a un gran sector de la opinión pública de que tiene cómo vencer el proceso de Alberto Gamero al frente de Millonarios.

Ese objetivo solo se logrará si los demás, Dorlan Pabón, Jefferson Duque y Jarlan Barrera, se encuentran en una noche inspirada. La gran fortaleza del verde paisa es justamente la cantidad de opciones que genera en ataque, pero al frente tendrá una de las mejores defensas del campeonato al margen de estar levemente disminuida por la ausencia del costarricense Juan Pablo Vargas.

Este duelo entre los dos más grandes del país se ha visto afectado también por la convocatoria de la Selección Colombia. Kevin Mier y Andrés Salazar posiblemente serán bajas en Nacional, mientras que Millonarios no podrá contar con Álvaro Montero y Óscar Cortés, todos procedentes de Alemania, donde la tricolor ganó 2-0 con goles de Díaz y Cuadrado.

Los cuatro convocados ya se encuentran viajando de regreso a Colombia, pero llegarán muy justos para ser evaluados por el cuerpo médico. Aunque no logren estar para el juego de ida, sí alcanzarán a vivir la final en el juego de vuelta, que será el próximo sábado 24 de junio en el estadio El Campín de Bogotá.

Atlético Nacional y Millonarios empataron en el clásico de la fecha 8 de la Liga Betplay. - Foto: Dimayor

Técnicos y capitanes de ambos equipos concedieron este martes una rueda de prensa previa al juego de ida. Alberto Gamero admitió: “Cuando vas a jugar contra Nacional, nunca te puedes sentir favorito”, pero usarán todas sus armas para imponerse en ambos compromisos.

“Tenemos confianza en lo que estamos haciendo, nos sentimos con la capacidad para pelear la final, pero no podemos demeritar que vamos a enfrentar a un buen rival… El sábado va a haber un campeón, vamos a buscar que seamos nosotros, pero son dos equipos que hicieron buen torneo, pelearon la Liga y hoy están disputando la final”, agregó.

Gamero aseguró: “Siempre he tenido la tranquilidad de que me siento seguro con lo que estoy entrenando, me siento seguro con mi equipo, temor y miedo, nunca voy a tener”.

Millonarios vs Nacional, la gran final del fútbol colombiano. - Foto: Dimayor.

Paulo Autuori, por su parte, prefirió no dar pistas del planteamiento que dispondrá sobre el campo de juego. “No voy a hablar del partido como tal. Este partido representa un duelo de dos gigantes de Suramérica, que van a coronar procesos distintos. Todo el mundo va a saber de este partido, el que tiene que ganar es el fútbol colombiano”, dijo.

“En cuanto al juego, vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, que practica el fútbol de mejor calidad en Colombia, con un proceso de tres años. Nosotros vamos a trabajar para ser más afortunados y en un proceso corto, de seis meses, ganar el campeonato, que se suma a la Superliga, la incorporación de jóvenes en el plantel y la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores”, insistió.

Autuori ve más allá de lo que será esta final. “No es solo ganar títulos, hay que trabajar para el día siguiente, dar pasos adelante, no figurar por un momento y apagarse, como los juegos pirotécnicos”, finalizó.

Hora y canal para ver Atlético Nacional vs. Millonarios

Final Liga Betplay 2023-I

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín.

Hora: 8:00 p. m

Canal: Win Sports y Win Sports Online.