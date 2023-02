Barcelona le resta importancia a declaraciones de Matías Messi: “No afecta en nada a la relación entre el Barça y Leo”

El Mundial de Qatar 2022 le permitió a Lionel Messi ser campeón del mundo por primera vez y alcanzar así un total de 42 títulos oficiales en 15 años de actividad deportiva, desde que debutó en octubre de 2007 con la camiseta del Barcelona, institución con la que consiguió un extenso palmarés.

En la actualidad, juega con el París Saint-Germain de la primera división de Francia, a la que llegó para la temporada 2021/2022. En esa primera temporada conquistó la liga de Francia y la Supercopa.

En cuanto a su paso por el conjunto catalán, club en el que estuvo durante 20 años, Messi ganó a nivel local diez ligas españolas, siete Copas del Rey y ocho Supercopas, mientras que internacionalmente alzó cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas europeas.

Messi ante Casemiro en un clásico de España. Ambos ya no están en LaLiga. - Foto: Getty Images

A ese palmarés en clubes se suma lo conseguido con la selección de Argentina. En 2005 fue campeón del Mundial Sub-20 y en 2008 se quedó con el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín. Después, durante años le fue esquivo ganar algo con la selección de mayores, pero en 2021 se consagró con la Copa América y en 2022 se hizo con la Finalissima, que reúne al campeón de la Copa América y al de la Eurocopa.

Y para terminar de consagrarse en el olimpo del fútbol, el 18 de diciembre de 2022 ganó el título que le faltaba; la Copa del Mundo.

La polémica

Sin duda alguna, su etapa más importante como futbolista la vivió en el Barcelona, donde ganó 35 títulos antes de marcharse al PSG. Aunque su presente está en Francia, su contrato termina en junio y desde hace varias semanas se ha hablado sobre un posible regreso a Cataluña para un segundo ciclo en el club que lo vio nacer.

Aunque siempre será una opción latente, en las últimas horas unas declaraciones generaron controversia y hasta pudieron entorpecer un posible regreso del 10 a su casa. Eso sí, este jueves el mismo presidente del Barcelona, Joan Laporta, le restó “toda importancia” a las palabras de Matías, hermano de Leo Messi, recordando que ya se ha “disculpado” y que “no afectan en nada a la relación” con el actual delantero del Paris Saint-Germain francés.

Joan Laporta Estruch y Lionel Messi. El presidente del Barcelona habló de la posibilidad del regreso del 10 al equipo culé. - Foto: Getty

En una conversación en Twitch el miércoles -8 de febrero-, Matías Messi afirmó que el equipo catalán “se empezó a conocer” por su hermano porque antes de su llegada “no lo conocía nadie” y “era más conocido el Real Madrid”, y que si volvían al club iban a hacer “una buena ‘limpieza’”, echando incluso al propio Laporta.

Matías es el segundo hijo de la familia Messi Cuccitini - Foto: Instagram @matu_messi10

“Le quito toda importancia, se ha disculpado y lo que ha dicho es comprensible. No afecta en nada a la relación entre el Barça y Leo. Mi sensación es de máxima comprensión, no le daría más vueltas y menos cuando ha pedido disculpas, que se agradece. Es el hermano de Leo y fue muy triste como acabó todo”, zanjó Laporta en rueda de prensa.

Además, el dirigente eludió hablar de una posible vuelta del ‘10′. “Es obvio que es patrimonio del Barça y estamos muy orgullosos de haber tenido un jugador de su nivel, el mejor del mundo y seguramente el mejor de la historia, pero no me hagáis hablar de él. Es jugador del PSG y no quiero comentar nada sobre jugadores de otros por respeto al jugador y al PSG”, sentenció.

De momento, Lionel Messi no se ha pronunciado acerca de las declaraciones de su hermano de 40 años de edad, cinco más que el futbolista argentino.

Con información de Europa Press.