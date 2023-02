Lionel Messi: así es la estricta dieta que sigue para mantenerse en la élite con 35 años

Para nadie es un secreto que la carrera de Lionel Messi ha estado repleta de logros, pero también de dificultades que por poco le impiden al mundo ver su gran talento sobre el campo de juego. Cuando era pequeño, el ‘10′ fue diagnosticado con un déficit de crecimiento, lo que implicó que ningún club de Argentina se quisiera hacer cargo de su tratamiento, aún con el gran talento que ya demostraba contra otros niños de más edad y altura.

Fue el Barcelona de España el único que se la jugó por él, ofreciéndole todos los beneficios para que se asentara en la capital catalana, a miles de kilómetros de sus hermanos. Messi fue mejorando con el paso de los años y pudo hacer derroche de su calidad hasta ser llamado por el primer equipo en el año 2004.

De ahí en adelante han sido muchas alegrías tanto a nivel de clubes como de selección, poniendo por delante el deporte y la familia, a la fiesta o el descontrol, que puede ser propio de una persona con un sueldo tan envidiable y de tanto reconocimiento a nivel mundial. El único ‘pecado’ de Leo era la comida, tal como él mismo lo reveló en entrevista con América TV en 2018.

Messi durante la final del Mundial de Brasil 2014 - Foto: Getty Images

Producto de los vómitos que le daban en medio de los partidos, Messi contactó al nutricionista italiano Giuliano Poser, recomendado por su compañero y hoy técnico de River Plate Martín Demichelis. “Tenía de todo allá dentro (en el estómago), un quilombo bárbaro por lo mal que he comido durante muchos años”, reconoció la ‘Pulga’.

“Comía chocolate, alfajores, gaseosa, de todo” y eso fue lo que perjudicó su metabolismo, provocando los vómitos que encendieron las alarmas en Barcelona y Argentina e incluso provocaron que se especulara con falsas versiones sobre efectos secundarios de su tratamiento hormonal. “Ahora como bien; como pescado, carne, ensalada, verduras, la verdad que como de todo, pero ordenado y bien”, apuntó en aquella entrevista.

Leo empezó a ver resultados después de cambiar su alimentación, que impactó directamente en que pudiera continuar varios años con las estadísticas impresionantes que lo ubican como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. “Noté mucho el cambio con el tema de los vómitos. Se dijeron muchas que cosas. Al final me acomodé y no me pasó más”, sentenció.

Messi en el año 2012, cuando marcó 91 goles en el año calendario - Foto: Getty Images

¿En qué consiste la dieta de Messi?

En las palabras del propio médico que trató al astro argentino, “el azúcar es lo peor que hay para los músculos. Mientras más lejos se esté del azúcar, mejor. Las harinas refinadas también son un gran problema, básicamente porque hoy en día es muy difícil encontrar un grano de trigo sano, sin contaminar. En la medida justa. Muchísimo menos de lo que habitualmente comen los argentinos, porque es un alimento difícil de digerir”.

Es por eso que tuvo que aplicarle una dieta estricta que cortara de raíz los problemas estomacales que le provocaban las náuseas y el reflujo. De acuerdo a Goal, la dieta de Messi después de 2014 consiste en:

1,5 litros de agua por cada kilogramo perdido después de la práctica deportiva. Para mantener la hidratación también son permitidas las bebidas de infusión, como tés o el mate.

Uso de aceite de oliva extra virgen y frutos secos.

Anchoas, caballa, sardina, pez espada, cazón, arenque, atún

Pastas y arroces

Futas como manzana, plátano, mango, sandía, piña, melón, ciruela, higo y albaricoque.

Verduras de origen natural, de preferencia de hoja verde: acelga, espinaca, lechuga, berro, rúcula, brócoli, kale y achicoria.

Lácteos como quesos y yogurt como fuente de proteína.

Huevos, por ser fuente de nutrientes y vitaminas.

Todo esto viene acompañado del trabajo diario en los entrenamientos y un añadido más en el gimnasio con trabajo específico de trote, sentadillas, saltos y series de mancuernas, barras y máquinas para mantener la musculatura de brazos y piernas.