¿Es Messi el mejor jugador de la historia? La inesperada respuesta de Iván Ramiro Córdoba en Qatar

En la semifinal ante Croacia, Lionel Messi rompió dos récords: se convirtió en el jugador argentino que más goles ha anotado en los mundiales, por encima de Gabriel Batistuta, y el que más asistencias ha brindado, superando a Diego Armando Maradona. Ese 13 de diciembre de ensueño para la hinchada de la albiceleste, el ‘10′ anotó de penal y brindó el pase para que Julián Álvarez marcara el tercer tanto. Pero va por más: quiere levantar la Copa.

Aunque a Leo en algunos momentos se le ve caminando en la cancha, pese a los 35 años de edad la magia está intacta. Así lo reconoció el colombiano Iván Ramiro Córdoba, que no dudó en elogiarlo cuando fue preguntado por él en Qatar.

“El fútbol sudamericano le ha dado mucho al fútbol mundial y le seguirá dando. Es una belleza ver jugar a Messi, es deleitarse. Tenemos que sentirnos afortunados de poder ver a un jugador así, todavía en plenitud de condiciones a su edad y siendo tan importante para una selección”, comentó el exfutbolista cafetero.

Los medios de comunicación también le preguntaron a Córdoba si cree que Messi es el mejor jugador de la historia, por encima de Diego Armando Maradona y Pelé. Su respuesta, sin embargo, no fue lo que algunos esperaban. Quien se desempeñó como zaguero central en el Inter de Milán y la Tricolor fue prudente con sus declaraciones.

“No, mira, yo en ese sentido tengo mi pensamiento y es que los jugadores no deben ser comparados, en especial por las épocas, por sus condiciones. Pero definitivamente yo a Messi lo admiro muchísimo porque me parece que es un jugador con mucho talento y una forma de ver y jugar el fútbol especial”, expuso.

Argentina ha jugado cinco finales de una Copa Mundo, la más reciente en Brasil 2014, pero solo obtuvo dos títulos, por lo que el 18 de diciembre buscará imponerse a Francia para compartir el trofeo con quienes la alientan con tanta ilusión.

Qué dice Messi del Mundial de Qatar

Pese a la presión que recae sobre él, Messi comentó que lo más importante es que está disfrutando su última participación en un Mundial. En conferencia de prensa, una vez terminó el partido ante Croacia, comentó: “Estoy disfrutando muchísimo todo esto. Me siento bien. Me siento fuerte para afrontar cada partido. Venimos haciendo un sacrificio muy grande. El último partido que jugamos fue con un alargue que no fue nada fácil. Llegábamos cansados, pero el grupo volvió a sacar fuerza de donde no tiene para dar un plus más”

Conforme con el atacante del PSG, el equipo no solo destaca por la unión tanto afuera como en el campo de juego. “Es muy inteligente. Saber leer los momentos del partido. Ya lo había dicho Scaloni. Es un grupo muy inteligente, que sabe sufrir cuando tiene que sufrir, que saben tener la pelota cuando tiene que tenerla, cuando hay que presionar, replegar, sabe leer los partidos”, comentó.

Messi también recordó el mal comienzo en Qatar 2022, la derrota 1-2 ante la cenicienta del Grupo C, Arabia Saudita, que dio mucho de qué hablar. “El primer partido fue un golpe muy duro para nosotros, porque veníamos de 36 partidos sin perder y empezar el Mundial así, con un rival que ‘a priori’ se pensaba que podíamos ganarlo, fue una prueba durísima para nosotros y para este grupo. Pero el grupo volvió a demostrar lo fuerte que es, sacando partido a partido adelante”, rememoró.

Específicamente acerca de la final, le restó importancia; según él, no es la primera que han disputado en Qatar: “Es muy difícil lo que hicimos, porque fueron todas finales, con el gran desgaste de jugar cada partido como una final”.