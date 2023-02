“Era un chiste”: hermano de Messi se arrepiente de sus ofensivas palabras contra el Barcelona

Matías Messi, uno de los hermanos del astro argentino, Lionel Messi, se arrepintió -este jueves- de sus críticas de la víspera al Barça, augurando que el jugador del PSG no volverá al club azulgrana, afirmando que “eran un chiste”.

“Quiero reivindicarme por lo que dije en redes sociales, solo estaba con mi hijo y los amigos haciendo un chiste”, escribió ‘Matu’ Messi en su cuenta de Instagram. “Cómo voy a pensar eso de un club tan grande como el Barcelona y su historia, el que nos ha dado muchísimo tanto a mi familia como a Leo”, añadió.

El hermano de Lionel Messi había afirmado, en una transmisión en vivo por la cuenta Labajada10, de la plataforma Twitch, que “no vamos a volver” a Barcelona. Sin embargo, el propio hermano del futbolista matizó que, de darse el regreso, “vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a (el presidente) Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona”, expresó.

Matias Messi durante una fiesta de fin de año en Rosario - Foto: Instagram @matu_messi10

En noviembre pasado, Laporta reconoció sobre la partida de Messi del Barcelona: “Institucionalmente no lo resolví bien, pero institucionalmente no era fácil tampoco... Él sabe que Barcelona es su casa y lo queremos mucho”.

En su lluvia de críticas, el hermano de Messi incluyó a los propios catalanes: “La gente no lo bancó, la gente tendría que haber salido a hacer una marcha. Que se vaya Laporta y que se quede Messi. Los catalanes son traidores”.

Por medio de su publicación en Instagram, Matías Messi afirmó que “para nosotros Cataluña es nuestro segundo hogar y eso es de público conocimiento. Lo siento mucho y pido disculpas a todos, especialmente a los barcelonistas”.

Las disculpas públicas del hermano de Messi a través de redes sociales - Foto: @matu_messi10

Laporta también respondió

Coincidencialmente, el Barcelona había citado hace días a una rueda de prensa este jueves, con el objetivo de hablar de su actualidad financiera y deportiva, cita que aprovecharon los medios de comunicación para preguntarle al presidente Joan Laporta su opinión sobre las declaraciones del hermano mayor de Lionel.

Laporta prefirió regatear esas críticas en su contra y volvió a hablar del cariño que tiene por el máximo referente en la historia del club catalán. “Leo Messi es patrimonio del Barça y estamos orgullosos de ello, el mejor del mundo y de la historia”, dijo.

“No me hagáis hablar de Messi, pertenece al PSG y no quiero comentar nada sobre futbolistas que están en otro club. Lo del hermano le quito toda importancia y se ha disculpado. Todo lo que ha dicho es comprensible y no le doy más vueltas”, agregó.

El presidente Joan Laporta regresó al Barcelona en marzo de 2021 - Foto: AP

Tal como lo ha hecho desde su regreso a la presidencia, el dirigente prefirió hablar de los avances en la economía del club y lo que viene para el futuro. “Estamos muy satisfechos de lo que estamos creando, empleados muy comprometidos de esta nueva era. Voluntad de hacerlo lo mejor posible y ojalá superemos otras etapas que ha tenido este club que han sido gloriosas”, indicó después de ofrecer su informe a los socios, periodistas y público en general.

“El barcelonismo ha recuperado la alegría porque hay buen juego, resultados. Hay un equipo unido que genera mucha ilusión. Esto es una nueva era, estamos llevando al club a un nuevo camino. Esta unidad, esta ilusión, me referiría a la jugada en el 73′ en campo del Betis que nos roban y hay un repliegue de los jugadores lleno de compromiso. Nos hizo sentir orgullosos”, agregó.

Barcelona es líder de la liga española con 8 puntos de diferencia sobre el Real Madrid y se encuentra en semifinales de la Copa del Rey. “Quiero agradecer públicamente el compromiso de Xavi en este proyecto y elogiar su figura. Se ha mostrado como un entrenador de club, que no rehuye sus responsabilidades. Conoce la casa, nuestro modelo de juego, tiene grandes conocimientos de fútbol y siempre busca soluciones”, sentenció.

Con información de la AFP.