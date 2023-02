“Leo es más grande que Barcelona”: hermano de Messi lanza polémica ‘rajada’ contra el club catalán

Aseguró que el argentino no tiene pensado volver, a menos que el presidente Joan Laporta se vaya.

La ilusión del regreso de Lionel Messi a Barcelona parece desvancerse tras las recientes declaraciones de su hermano Matías, en una charla difundida a través de Twitch. El segundo hijo de la familia Messi Cuccitini respondió preguntas de los fanáticos y entre ellas una que aprovechó para hacer un ataque directo contra Joan Laporta, presidente del conjunto azulgrana.

“Yo tengo un recorte pegado en mi casa del diario Sport que dice: ‘Messi debería volver al Barcelona’. Entonces yo abajo subtitulé, ‘no vamos a volver’ y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza, entre ellos echar a Joan Laporta”, dijo en el canal LaBajada10. “Desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona”, arremetió nuevamente contra el presidente.

‘Matu’, como le llaman de cariño sus amigos y familiares, le recordó a los fanáticos que “Barcelona se empezó a conocer por Messi, antes no lo conocía nadie. Era más conocido el Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno”.

El hermano de ‘La Pulga’ insiste en que no fue justa la manera en la que Lionel salió del club, después de una larga historia que inició desde las divisiones menores y acabó con 4 Champions League, 10 ligas españolas, sumado el récord de ser el máximo goleador de todos los tiempos con la camiseta azulgrana.

Matias Messi durante una fiesta de fin de año en Rosario - Foto: Instagram @matu_messi10

“El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona, entra al museo y el museo es Messi”, añade Matías antes de unirse a un comentario que aseguraba que “Leo es más grande que el Barcelona” por todo lo que hizo en sus años como jugador culé. “La gente no lo bancó, la gente tenía que haber salido a hacer una marcha algo. Que se vaya Laporta y se vayan Messi”, agregó.

Tan mal cayó la respuesta de los aficionados en la familia, que se comparan con lo sucedido antes de la época dorada, cuando Ronaldinho fue despedido. “Mi mamá se lo dijo a Lionel: ‘te van a pagar como a Ronaldinho’. Volvieron el culo y chao”, sentenció.

💣TREMENDA RAJADA del HERMANO DE MESSI💣



😳"No vamos a volver. Si volviéramos, haríamos una tremenda limpieza, entre ellos LAPORTA, un desagradecido"



😱"El Barça se empezó a conocer por Messi. Su historia es Leo". (Twitch 'labajada10') pic.twitter.com/qlYe5Bgna1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 8, 2023

¿Se cancela el regreso?

Las palabras del hermano mayor de Lionel Messi han provocado que se discuta de nuevo su posible regreso al Camp Nou, teniendo en cuenta que su contrato termina al final de esta temporada y todavía no ha logrado llegar a un acuerdo con el París Saint-Germain para renovarlo.

El argentino ya avisó que probablemente no estará para el Mundial de 2026, lo que implica que antes de ese plazo dará un paso al costado y tomará la decisión del retiro. Eso deja en las cuentas apenas el máximo de 3 temporadas activo, que podrían convertirse en 2 si activa la cláusula de renovación que acordó a su llegada al PSG.

Messi llegó al PSG en el verano de 2021 - Foto: REUTERS

De momento, la posibilidad de que Messi vuelva al Barcelona no se ha tocado, más allá del cariño que tiene por la que fue su casa durante tantos años y las recientes declaraciones del presidente Joan Laporta, en las que llenó de elogios al ‘10′.

Lo cierto es que la relación entre Messi y Laporta no terminó de la mejor manera, pues su renovación con el Barcelona se cayó a última hora por decisión de propio presidente, que decidió dejarlo salir en busca de sanear la situación económica por la que atravesaba el club hace dos años atrás.

Joan Laporta y Lionel Messi durante la premiación de la Copa del Rey 2021 - Foto: Getty

“Tuve que poner al Barça por delante del mejor jugador de la historia del fútbol. En esos momentos de ruina económica no pude retenerlo. Creo que era lo mejor para el club”, dijo en una reciente charla con la Cadena SER, en la que prefirió ‘regatear’ el clamor de los hinchas por entrar en la ‘puja’ de un posible regreso. “Ahora mismo es jugador del PSG y prefiero no hablar de él. Nosotros estamos centrados en el Barça”, dijo.

Sin embargo, no descartó que le gustaría verlo de vuelta en el Camp Nou, sabiendo que la situación financiera ahora ya es mucho mejor que antes. “Leo siempre formará parte de nuestro escudo y me gustaría que tuviera un final diferente del que tuvo. Hay varias opciones, pero me equivocaría si las dijera”, sentenció.