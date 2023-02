Colombia vs. Brasil: hora y dónde ver en vivo el partido clave por el Sudamericano Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 vuelve al ruedo -este jueves- para su penúltimo partido en el Sudamericano. Después de dos victorias consecutivas ante Paraguay y Ecuador, los dirigidos por Héctor Cárdenas tienen la gran posibilidad de clasificar al Mundial de Indonesia si consiguen un resultado positivo frente a Brasil, gran favorita al título.

La victoria es lo que está en la mente de la Tricolor, pues también les permitiría seguir en carrera por ser campeón, sin embargo, necesitan una ayuda extra de Paraguay frente a Uruguay, la otra selección que ha firmado un hexagonal perfecto hasta ahora.

Bréiner Castillo, asistente de Cárdenas, habló en la previa al partido ante la canarinha y expuso la ilusión del plantel por vencer al rival que ya enfrentaron en la primera ronda, con empate 1-1 gracias al golazo de Gustavo Puerta de volea y el posterior empate de Andrey con un remate de cabeza en solitario.

Gustavo Puerta es el capitán de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 - Foto: FCF

“El amor para un país, ganarse ese reconocimiento ha sido fundamental, hoy estamos en ese camino, pensamos primero en eso de estar en el Mundial, aún queda un paso, ya después iremos por el sueño grande, esperamos que se pueda dar todo lo que nos lleve al sueño del día domingo, estamos pensando en esos tres puntos”, dijo abiertamente.

Desde el lunes, cuando la Tricolor venció a Ecuador (1-0), la consigna es seguir soñando con el título, aunque no dependen de sí mismos por el paso perfecto que han firmado tanto uruguayos como brasileños, que se enfrentarán el próximo domingo en el cierre del campeonato.

Colombia es el único equipo que ha logrado sacarle puntos a Brasil en este torneo, razón de sobra para ilusionarse con un triunfo. “Todavía estamos pensando en el once que irá a campo, no está definido, estamos viendo lo que es Brasil, lo que han hecho en Bogotá, cuando se defina no habrá nada que lo pare, iremos en búsqueda de los tres puntos, sin importar lo que pase más temprano”, declaró.

Si Uruguay vence a Paraguay en el duelo que abrirá la acción en el Estadio ‘El Campín’, al combinado nacional se le extinguirán prácticamente las opciones de salir campeón, pues necesitaría vencer a Brasil y que la verdeamarela, a su vez, le gane a los charrúas el domingo.

Héctor Cárdenas, técnico de la Selección Colombia sub 20. - Foto: AFP

Sea cual sea el resultado de ese juego, Bogotá le ofrecerá a la Selección una vez más casa llena. Desde el martes, las boletas para el juego ante Brasil están agotadas y se espera romper el récord asistencia en lo que va de este Sudamericano Sub-20, calificado como todo un éxito por los propios delegados de la Conmebol.

“Acá internamente han sido muy maduros con eso de las críticas, tenemos un compromiso, no hay dudas y sabemos a dónde vamos. Hemos trabajo por esto, solo invitamos a que empujen, Cali y Bogotá se han comportado de forma increíble, estamos a un paso del objetivo”, admitió Castillo.

La Selección Colombia celebrando su gol frente a Ecuador en la fecha 3 del hexagonal final - Foto: AFP

En total, según datos entregados por la organización, fueron 33.090 espectadores los que ingresaron al Nemesio Camacho El Campín para el juego de este lunes, superior a lo visto en los dos juegos anteriores. Ante Uruguay, en el primer partido del hexagonal, fueron 28.187 y ante Paraguay, en la segunda salida, ingresaron 31.649 hinchas, colmando todas las tribunas del principal escenario deportivo de los capitalinos.

Por medio de las redes sociales, se ha planteado la posibilidad de cambiar la sede de la Selección Colombia; sin embargo, Ramón Jesurún, presidente de la Federación, ha desestimado cualquier intento de quitarle a Barranquilla el rótulo de ‘la casa de la Selección’ para las clasificatorias al Mundial de 2026.

Canal y hora para ver Colombia vs. Brasil

Sudamericano Sub-20 (fecha 4 - hexagonal final)

Hora: 8:00 de la noche.

Canal: Caracol, RCN y Directv Sports.