Bellingham no se escondió y le lanzó aviso al Liverpool de Luis Díaz: “Pueden tener impacto”

“Las titularidades llegan cuando marcas goles. La expectativa era muy alta después del rendimiento del año pasado, pero aunque no haya marcado tanto, creo que mi nivel ha estado bien en todos los partidos. Igualmente, mi puesto fue más fluido que en otros partidos. No soy un jugador que se pega a la banda, juego mi mejor fútbol cuando puedo buscar sitios y desplazarme un poco dentro de la cancha”, explicó.

Aun así, de inmediato matizó sus declaraciones. “No es importante para mí, no me preocupa. Me ponga donde me ponga el entrenador, estoy dispuesto a jugar y yo creo que no me siento afectado por eso, ni nada. Siempre planteamos un equipo para ganar cualquier partido”, aseguró.