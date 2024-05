Bombazo en la MLS: Falcao, Messi y Luis Suárez podrían formar delantera de lujo en Inter Miami

Falcao García no atraviesa por su mejor momento futbolístico, y desde hace varios partidos prácticamente no cuenta para el Rayo Vallecano. El colombiano casi nunca es titular y el entrenador Iñigo Pérez suele hacerlo ingresar en los últimos minutos de cada juego, por lo que el delantero no tiene muchos minutos para demostrar su jerarquía.