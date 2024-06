Cambio de planes para Falcao García; se destapó radical postura de Millonarios

Radamel Falcao García, histórico jugador de la Selección Colombia de Mayores, jugará en Millonarios FC en el segundo semestre del presente año. El último club del ‘tigre’ fue el Rayo Vallecano de la liga de España.

Para que Falcao pueda llegar de la mejor manera posible al equipo azul de la capital del país, hace trabajos personalizados a nivel físico mientras termina sus vacaciones, las cuales, sobre todo, adelantó en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

En un principio, Falcao García llegaría primero a la ciudad de Bogotá para instalarse, ser presentado y empezar los trabajos de entrenamiento con el equipo que es dirigido actualmente por el profesor Alberto Gamero.

Sin embargo, antes de su debut, el cual será en un partido amistoso, Radamel no se unirá al equipo en Bogotá, ya que, lo hará en Buenos Aires, Argentina. Esta información de cambio de planes para Falcao la compartió el periodista deportivo Julián Capera.

🚨Ⓜ️ Millonarios tiene estipulado que Falcao García se una a trabajos con el equipo en Argentina, antes del amistoso ante River Plate que marcará su debut.



“Millonarios tiene estipulado que Falcao García se una a trabajos con el equipo en Argentina, antes del amistoso ante River Plate que marcará su debut”, señaló Capera a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

La expectativa por el debut de Falcao en Millonarios FC es más que grande. El arribo del experimentado centro delantero al fútbol profesional colombiano potencia al mismo, sin lugar a dudas.

Entrevista a Falcao

Millonarios y River. “Millonarios es el amor de la niñez y River fue el equipo que me dio todo, prácticamente. Me formó como deportista, me terminó de formar como hombre, así que estaré muy agradecido a River. Equipos grandes, con un estilo muy marcado, así que los llevo en el corazón. (¿Con cuál se queda?) Es difícil, es como decidir entre papá y mamá”, dijo en Win Sports.

La importancia de su familia: “Mi tesoro, lo más importante en mi vida. Creo que he sido muy bendecido con la esposa y con los hijos que tengo y es lo más importante, lo que me mueve y es lo que me anima y me impulsa en estos momentos”.

No jugar el Mundial de Brasil 2014. “Sin duda alguna, muy difícil el momento. Había soñado siempre con ir a un Mundial, había aportado mucho durante el proceso en esa Eliminatoria y perderlo era inexplicable en ese momento. Muy difícil digerir esa situación, muy complicada porque ya nadie te iba a asegurar que ibas a poder estar en un Mundial”.