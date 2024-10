Capitán del Rayo Vallecano saca a la luz intimidad de James Rodríguez en el camerino: “Nos sorprendió”

| Foto: Europa Press via Getty Images

El colombiano habló después del partido. | Foto: Europa Press via Getty Images

“Al final le pilla a él en el medio y me pongo en su piel y sé que estaría incómodo. Sé que inevitablemente le acaba llegando y que todo, ruedas de prensa, preguntas, etc., va sobre él. Nosotros vamos a ayudarle a que se integre lo antes posible”, completó.

¿Consejo para James?

“Lo paso espectacular y es una enseñanza que me llevo porque estoy esperando mi oportunidad. A seguir trabajando y apoyar a los compañeros. Nos alegramos de los compañeros como Isi o Camello que son como familia, les va bien y sientes una gran satisfacción. Estoy ayudando desde esa zona donde me toca estar hoy en día”, agregó.

Trejo es considerado una leyenda del Rayo Vallecano, pues es el futbolista con más partidos jugados en la historia del club. “El cariño de la gente es mejor que los 3 ascensos. Lo que queda del futbolista es la persona. A mí ir a Vallecas y no agachar la cabeza, sino reír, disfrutar y recibir el cariño y el aliento de la gente, incluso en los peores momentos es impagable. Nunca me voy a cansar de decirlo. Ojalá pueda devolver el cariño jugando y cuando me retire estando en el club”, completó.