Carlos Antonio Vélez, César Augusto Londoño y Ricardo Henao analizan a la selección Colombia que debuta en la Copa América

Carlos Antonio Vélez: Es la mejor de los últimos diez años. La última generación está en un nivel alto y competitivo. Aunque, salvo Luis Díaz, no están en equipos top. Igual, juegan al fútbol de hoy, que es físico, táctico, intenso y con la técnica de siempre.

C.V.: Obligación no, pero ellos deben entender que es la única manera de legitimar su trabajo. Llevamos 23 años viviendo de ganar partidos, todos lo hacen, y del cuento. La única verdad son los títulos.

R.H.: No lo veo como obligación, no creo que sea sano. Colombia está hecha para ganar, para hacer una gran campaña. Hay rivales muy fuertes.

C.V.: Es un buen técnico y para bien al equipo. Debe comunicar mejor y ser más independiente. En algunos casos pareciera que tiene que llamar a algunos jugadores como si les debiera algo y no creo que le deba nada a nadie. Pero en lo estrictamente futbolístico es competente.

R.H.: Lorenzo ha sido inteligente, con conocimiento previo de los jugadores colombianos y sin cerrarles la puerta ni a los nuevos futbolistas o veteranos. Es práctico, no se complica y le ha dado esa confianza al grupo. Armó una familia.

C.V.: Obligación tienen todos. Él es uno más. Hace cosas muy buenas y otras no las hace. Lo que pasa es que lo miran con otros ojos y se magnifica lo que realiza, pero eso no le da más obligaciones ni responsabilidades que a los demás. El secreto de los equipos buenos y ganadores es aplicar la máxima: nosotros y no el yo.