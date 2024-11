Carlos Antonio Vélez reaccionó a la convocatoria de Colombia y dijo lo que no le gustó: “¿Cómo así?”

“La convocatoria está. Pensé, sinceramente, que Ospina ya se había dedicado a instructor porque como estaba trabajando con Higuita, con Otamendi... Y tal vez esa fue la razón por la que no se alistó ayer (jueves) con Atlético Nacional porque ni siquiera viajó. Quiero creer que era por eso, no porque estuviera lesionado o golpeado”, dijo al aire.

Vélez agregó: “En esa eventualidad, ¿cómo así que convocado? Si está lesionado, está lesionado para Nacional y para Colombia. Pero entonces no fue por lesión que él no fue con Nacional, sino por una decisión que seguramente pasaba por su colaboración como instructor en estos microciclos de arquero”.

“Yo creo que él está más cerquita de eso que de otra cosa. Muy seguramente por reconocimiento del pasado lo quieran llevar en andas hasta el Mundial. Yo no sé si eso sea justo, respetando a un hombre que admiro tanto ”, agregó.

Carlos Antonio no pasó por alto la ausencia de Mier. “ Es el mejor arquero que tiene el fútbol mexicano, siendo un hombre joven. Buena talla, unas magníficas condiciones ”, dijo.

“Viendo todos estos detalles en la convocatoria de Selección, en la que ya no me sorprende nada, por eso ya ni trino, pero, es más de lo mismo”, sentenció. “He recibido una información que me preocupa. Esa información pasa porque el objetivo de estas convocatorias es que Ospina tenga un Mundial más por aquello de los récords”, añadió.