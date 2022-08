Carlos Bacca pone a soñar con títulos internacionales a los hinchas de Junior de Barranquilla

La Liga colombiana en los últimos años se ha visto engalanada por la presencia de jugadores importantes del mundo que recalan en el fútbol local. Sin embargo, no cabe duda que la vuelta de Carlos Bacca al Junior de Barranquilla tras un periplo importante en Europa, es una de las más grandes contrataciones en la historia del FPC.

Su paso por equipos del más alto nivel, además de su aporte a la Selección Colombia le dan un salto de calidad a la Liga hoy en día, que es un verdadero lujo. En exclusiva durante este jueves el atacante habló de diversos temas con Primer Toque, de Win Sports, y dejó reflexiones importantes.

9️⃣8️⃣🤩¡Invitación especial! Carlos Bacca invita a todos los ‘Rojiblancos’ a vivir una fiesta este domingo en el Metropolitano. ¡Vamos! #Los98DeJunior #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/ENokAzVR3R — Club Junior FC (@JuniorClubSA) August 5, 2022

“Ha vuelto un Carlos Bacca más maduro, más profesional y que se fue con ganas de conquistar Europa. Hice una gran carrera y ahora he vuelto con ganas de continuar lo que hice aquí en Junior antes de irme (...) Estoy contento de volver y sentirme nuevamente futbolista, de sentirme querido”, inició diciendo en su conversación.

Contó los momentos duros que atravesó en el último club del que hizo parte en Europa y ese renacer que le ha permitido tener la carrera en Colombia: “El último año no fue el mejor para mí ni para Granada, no tuve los minutos que esperaba, no jugué mucho, no se consiguieron los objetivos y el equipo descendió. Ahora me encuentro con esa sensación de ser futbolista nuevamente, de hacer las cosas bien y prepararme, de sentir el calor de la gente en Barranquilla”.

☕☀ "Quiero ser el goleador del torneo, campeón de la décima con Junior" @carlos7bacca, delantero de Junior.#PrimerToque pic.twitter.com/dPRPJVyses — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 11, 2022

Con una mentalidad deseosa de triunfar alcanzada en el Viejo Continente, señaló: “Hay muchos cambios. Barranquilla está distinta y el Junior está distinto, pero todavía hay cosas por mejorar para que el club siga creciendo. Vengo con la mentalidad de aportar con mi granito de arena para que el club crezca a nivel futbolístico, de estructura y de infraestructura”.

Sobre su trabajo ahora en Junior, además de los sueños que tiene, se planteó metas a corto y largo plazo que ponen al club de su amores en lo más alto del fútbol sudamericano: “Me estoy preparando para ayudar al equipo. Va a ser fundamental y esperamos conseguir la décima estrella, pero no solo eso, sino pelear por varias cosas más. Esperamos seguir creciendo y, por qué no, en mediano o a largo plazo conseguir ganar la Copa Sudamericana o de Libertadores (...) Uno evoluciona. De pronto me fui de aquí siendo solo goleador, solo sabía hacer eso y lo tenía en mi mente”.

Carlos Bacca, Junior de Barranquilla. - Foto: Dimayor

Finalmente, fue sincero de las virtudes que ha perdido con los años, exaltando las que aún mantiene y potencia día a día: “Hoy no tengo esa velocidad que tenía como cuando me fui, porque uno con los años lo va perdiendo, pero tengo la inteligencia, el saber ubicarme en la cancha y dónde hacer daño. El olfato goleador no lo he perdido y con la ayuda de Dios marcaré muchos goles”.

Programación Liga BetPlay 2022-II (fecha 7)

12 de agosto

Atlético Bucaramanga vs. Unión Magdalena

Hora: 7:40 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+

13 de agosto

Cortuluá vs. Alianza Petrolera

Hora: 3:15 p. m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win/Win+

Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

Junior FC vs. Independiente Medellín

Hora: 7:45 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

14 de agosto

Jaguares FC vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+

Águilas Doradas vs. Millonarios FC

Hora: 6:05 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+

15 de agosto

Once Caldas DAF vs. Patriotas FC

Hora: 3:15 p. m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+

La Equidad vs. América de Cali

Hora: 5:20 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

1 de septiembre

Atlético Nacional vs. Envigado FC

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Por definir

Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto

Fecha: Por definir

Hora: Por definir

Estadio: Palmaseca