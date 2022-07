Carlos Bacca ya se ve de vuelta en la Selección Colombia; mandó mensaje al técnico

El Estadio Metropolitano estuvo de fiesta el sábado pasado a raíz del debut oficial de Carlos Bacca en este segundo ciclo con la camiseta del Junior. El delantero ingresó a los 67 minutos en la victoria 2-0 ante Santa Fe, justo antes que Nelson Deossa marcara el soberbio golazo al ángulo defendido por Leandro Castellanos.

Los primeros minutos de Bacca en la Liga Betplay demostraron que su calidad sigue intacta, aunque todavía necesita adaptarse al clima y al sistema de juego requerido por el técnico Juan Cruz Real. Afortunadamente, todavía le queda todo el campeonato por delante, a la espera de ir sumando minutos hasta tomar definitivamente el lugar en el once inicial.

“Estoy contento por mi debut”, dijo el Chacal en una rueda de prensa concedida este martes en la previa al choque de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay frente a Nacional. “En lo personal cada vez me voy sintiendo mejor dentro del terreno de juego, dentro del equipo, de lo que pide el entrenador y ojalá que sigamos por ese camino, no solo por la victoria, sino que la gente nos acompañe siempre”, añadió.

Bacca asegura que su intención es “volver a sentirme importante”, al considerar que “todavía tengo mucho futbol por dar”. A sus 35 años, muchos pensarían que está quemando sus últimos cartuchos en Junior, pero el jugador todavía se ve con opciones reales de ser llamado a la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo.

“Me incluyo en la no clasificación al Mundial porque sigo siendo futbolista activo y me preparo con la mentalidad de un futbolista de Selección hasta el día que me retire”, manifestó. La última convocatoria a la Tricolor se remonta hasta octubre de 2018, en una serie de amistosos posteriores a la salida de José Pékerman y el propio Lorenzo, que para ese entonces cumplía el rol de asistente técnico.

La esperanza de Bacca se basa en que el seleccionador nacional haya estado presenciando el partido del sábado en uno de los palcos del estadio. “En cada partido tengo la ilusión de ser el mejor, de ayudar al equipo, pero siempre pensando en la Selección. Quiero aportar mi experiencia, que el DT esté en los estadios te llena de alegría”, dijo.

Sobre Lorenzo, el goleador juniorista aseguró que es alguien “que le gusta ser cercano a los futbolistas”, aspecto destacado no solo por Bacca sino por otros jugadores que pasaron por la Selección en la era Pékerman. “Es bueno que llegue a la Selección porque está capacitado, lo demostró en el equipo que estaba”, analizó.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, hará su debut en los amistosos de septiembre ante Guatemala y México - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Ojalá que con la ayuda de Dios se pueda volver al Mundial, porque sabemos que no es fácil, van cuatro equipos y un quinto al repechaje y como se vio, no siempre va al Mundial”, concluyó Carlos, al respecto de los resultados de las últimas Eliminatorias, que dejaron a la Tricolor por fuera de Catar 2022.

Tan pendiente anda Bacca de la Selección que incluso se animó a felicitar al equipo femenino, horas después de haber conseguido el cupo a la final de la Copa América. “Hay que felicitar a las mujeres. Que sigan disfrutando, que sigan haciendo las cosas así y que nos sigan dando alegría, porque si ganan las mujeres o los hombres, gana Colombia”, celebró.

Para el delantero, los triunfos de las ‘Superpoderosas’ tienen un valor especial al hacer que en el exterior volteen su mirada hacia el fútbol femenino cafetero. “Ya están hablando del país y eso te llena de orgullo. Yo que viví por fuera tanto tiempo, el saber que un colombiano está triunfando, eso te llena de alegría”, agregó.