Carlos Bacca queda expuesto: con video denuncian que sí hubo puño contra Andrés Llinás

Carlos Bacca protagonizó otra de las polémicas de la noche en el partido entre Millonarios y Junior de Barranquilla. Sobre los minutos de reposición, cuando el compromiso estaba en pleno climax, el delantero del conjunto visitante vio la tarjeta roja después de agredir al defensor Andrés Llinás según el concepto del árbitro.

El experimentado goleador se llevó las manos a la cabeza y le pidió al árbitro que revisara en el monitor. El VAR hizo el respectivo llamado al juez Jorge Duarte, quien reculó en su decisión y le cambió la expulsión por amarilla.

En la rueda de prensa posterior al partido, Bacca habló al respecto negando que tuviera la intención de golpear a su colega. “En esa jugada no pasó nada. El mismo VAR lo llamó, no voy a agredir a un compañero. Eso no está en mí, no me lo permitiría ni yo ni mi familia”, declaró.

A pesar de las explicaciones del jugador, la hinchada de Millonarios quedó muy molesta y sacó a relucir un video en el que se ve que desde antes de dicha acción ya estaban forcejeando en el área. Lo curioso es que, según los hinchas azules, se ve claramente que Bacca golpea a Llinás en el estómago.

De hecho, el propio central bogotano respondió al video que se hizo viral en X (antigua Twitter) con un emoji en señal de pregunta como reacción por decisión que el árbitro tomó luego de haberle mostrado la tarjeta roja a Bacca.

🤷🏼‍♂️ — Andres Llinas (@allinas97) April 18, 2024

Lo cierto es que Llinás y Bacca estuvieron los 90 minutos disputando un duelo físico en el área. Constantemente se les vio discutiendo y luchando por la pelota sin llegar a la agresión, hasta aquella jugada polémica que terminó de enmarcar una noche de pesadilla para el árbitro central y sus asistentes.

Millonarios vs. Junior, duelo ‘caliente’

Todo se calentó desde el primer tiempo, cuando el primer gol de Millonarios nació de una falta contra Edwin Herrera en el centro del campo. Duarte no sancionó el contacto contra el defensor juniorista y dio continuidad.

La pelota salió del campo luego de una atajada de Santiago Mele y los locales cobraron rápido el tiro de esquina para encontrar libre de marca a Leo Castro, que marcó de ‘palomita’ el 1-0 parcial.

El juego estuvo detenido durante varios minutos hasta que se reinició con la mayoría de jugadores de Junior estáticos sobre el campo de juego, entre ellos el propio Bacca, que lideró la decisión de protestar contra lo que califican como un evidente error arbitral. “La decisión la tomamos los jugadores dentro del campo, sentimos que no fue justo lo que pasó. Eso fue todo, decidimos eso. Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así, porque es un gran equipo. No es lo mismo jugar contra Millonarios en su casa 0-0 que 1-0 en contra. Ahí está la dificultad. A veces los partidos se pierden por pequeños detalles, eso nos sacó del partido”, explicó ante la prensa.

BOGOTA, COLOMBIA - APRIL 17: Carlos Bacca durante el partido ante Millonarios en la Liga Betplay | Foto: Getty Images

“En el entretiempo no hablamos de más nada, sino de eso. Cambió toda la historia del partido. Veníamos con toda la ilusión, ganas y deseo, pero sucedió así. Siempre hay un Dios que es justo y esto seguramente que no va a quedar así, porque él es justo. Queríamos protestar por la decisión arbitral, no nos movimos y eso fue todo lo que sucedió”, completó.

Junior llegó a plantearse no salir para la segunda parte, pero se presentó e incluso estuvo cerca de empatar. Bacca marcó el descuento y luego Marco Pérez puso el marcador definitivo (3-2) que por poco le arruina la fiesta a la hinchada azul.