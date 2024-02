Compañero de James Rodríguez destapa su realidad en São Paulo y opaca falsas versiones: “tiene que ser realista”

En las últimas horas se ha vuelto a ver agitada la actualidad de James Rodríguez, pues con mayor fuerza apuntan a que su salida de São Paulo se estará dando en medio de una rescisión compartida del contrato. Sin embargo, aún surgen muchas dudas, pues se le ha visto al jugador entrenar pero no ser tenido en cuenta para los partidos del Torneo Paulista.

Precisamente, durante este miércoles el equipo Tricolor estará jugando un compromiso más de la liga local ante Santos, donde el colombiano no será tenido en cuenta porque él mismo así lo ha pedido. “James pidió no jugar más en el São Paulo y el club aceptó”, señaló el periodista André Hernan.

En una entrevista a TNT Sports , el lateral como uno de los capitanes del club salió a desmentir varias versiones que apuntaban al colombiano como el culpable de la situación: “Entrena bien, no llega tarde, no falta el respeto a nadie, participa en las situaciones”.

Con la mera intención de mostrar la realidad a hoy de James, refirió que el colombiano debe saber que en Brasil su nivel no es óptimo para la competencia: “Tiene que ser realista. El fútbol que James juega hoy no es el mismo al de hace 10 años. Es un grande, en su posición es dominante, uno de los mejores que hay”.

Raphina también habló de las claves que harían ver al cucuteño nuevamente brillar, situación por la que parece no estar dispuesto el São Paulo, pues como uno de los directivos dijo ‘nadie es más grande que Sao Paulo’: “Para que funcione tiene que ser como lo hacen en Selección Colombia para él”.

Precisamente por eso, porque el equipo no pondrá por encima un jugador para diseñar el esquema de juego, es que Rodríguez habría dado un paso al costado, aun así, no estaría causando rifirrafes a la interna del club, como se ha venido mencionando en el último tiempo.

“Entrena bien, es muy profesional. Tanto es así que ahora en Sao Paulo entrena y no se queja, independientemente de la situación, no causa problemas, no pone mala cara”, dijo el compañero de James en busca de ‘limpiar’ su nombre sobre el supuesto malestar que se vive en São Paulo.