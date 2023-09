Confirmado: Inter Miami tomó drástica decisión con Leo Messi, a horas de la final de la US Open Cup

Lionel Messi tiene a todo el planeta cruzando los dedos para que pueda sumar minutos este miércoles en la gran final de la US Open Cup, que se disputará en el DRV PNK Stadium de Miami a las 7:30 de la noche (hora de Colombia).

El Tata no quiso descartar a Lionel de la final, sin embargo, preparó a los hinchas para una decisión que se tomaría a justo antes del pitazo inicial. “Esperamos hasta mañana (miércoles), Jordi (Alba) está difícil, pero vamos a esperar hasta último momento”, dijo en la más reciente rueda de prensa.

Messi al momento de salir lesionado en el partido ante Toronto. | Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con

En Estados Unidos no se habla de otra cosa que no sea el estado de Messi y en Argentina mucho menos, pues saben que la próxima doble fecha de eliminatorias está a la vuelta de la esquina con duelos complicados frente a Paraguay y Perú.

Que el astro haga parte del partido de la US Open Cup encenderá una esperanza de poder entrar en la convocatoria, lo que ha provocado que varios periodistas reconocidos hayan viajado hasta Miami para tener de primera mano la información sobre el 10.

“Messi no será titular en la final de la US Open Cup, pero sí será opción en el banco de suplentes” en caso de que se requiera su aporte para intentar ganar el partido ante el Houston Dynamo. La idea es que pueda “actuar en el segundo tiempo” recordando que “hay alargue si se empata. No se quiere arriesgar”.