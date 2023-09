¿Jugará Lionel Messi? Esto se sabe de la lesión del astro argentino a horas a la gran final de la US Open Cup

Este miércoles, 27 de septiembre, a las 7:30 p.m., hora de Colombia, Inter Miami enfrentará la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo, que -de ganarla- significaría el segundo título al club.

| Foto: FIFA via Getty Images

El Tata Martino, entrenador del Inter de Miami. | Foto: FIFA via Getty Images

El partido se llevará a cabo en Fort Lauderdale y parece que el ‘10′ no sería de la partida inicialista. De hecho, pidió el cambio en el pasado partido frente a Toronto y no estuvo en el enfrentamiento ante el Orlando City.

“Leo está con el tema de la cicatriz vieja. La cicatriz molesta, no sé si duele. La verdad es que no tengo idea, eso es a lo mejor algo mucho más médico como para dar yo una explicación... Pero sí sé que es probable que esas cicatrices molesten y no le permitan, a lo mejor incluso mentalmente, estar liberado para jugar un partido”, dijo su entrenador.