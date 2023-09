Esta fue la particular respuesta del entrenador que enfrentará a Lionel Messi en la final de la US Open Cup

El Inter de Miami antes de la llegada del reciente campeón del mundo en Qatar 2022 era uno de los equipos que permanecía al fondo de la tabla y que no tenía protagonismo en las competencias que disputaba. Sin embargo, todo esto cambió desde el momento en que los dueños del club, entre ellos, el exfutbolista David Beckham, tomaron la decisión de contratar no solo al argentino, sino también a Sergio Busquets y a Jordi Alba, así como al entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino, quienes con su talento y experiencia han contribuido para que el plantel pueda brindarle una alegría a los hinchas del conjunto rosa.

Gerardo Martino hablando con Lionel Messi. | Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con

Este miércoles 27 de septiembre, los de Miami buscarán un nuevo trofeo, esta vez el de la U.S. Open Cup frente al Dynamo de Houston, en un duelo donde se espera el argentino pueda estar en cancha después de presentar una molestia en el isquiotibial derecho debido a una vieja lesión que lo dejó con una cicatriz.

Para conquistar este torneo tendrá al frente a un rival que actualmente ocupa la cuarta casilla de la Conferencia Oeste de la MLS y que dentro de su palmarés se encuentran dos torneos de la Major League Soccer, no obstante, su entrenador, Ben Olsen, no se confía y ante la posibilidad de que Lionel Messi esté en el trascendental partido, hizo una particular declaración en la rueda de prensa antes de la gran final.