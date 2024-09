“Congolombianos”: indignación por repudiable ataque en medio argentino contra la Selección Colombia

“Me dio rabia, me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo, pero no le dije nada. Quería decirte que tranquilo hermano, en la vida todo el mundo ha perdido un partido y de pronto para ti significó mucha esa derrota, pero para adelante Dibu”, dijo el trabajador afectado en declaraciones para RCN .

“¿Qué me molestó? Si me tengo que fijar en algo es esa jugada del penal, yo me fijo no solo en el penal. Y lo que hizo Muñoz te dice todo, no protestó en ningún momento. Está bien, bien para su equipo, eso le dije y se reía, pero bueno el penal es evidente que a nivel psicológico les dio un empujón y a nosotros nos golpeó, pero aún así tuvimos para empatarlo”, señaló Lionel Scaloni, técnico de Argentina, en rueda de prensa.