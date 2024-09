Camarógrafo que fue agredido por Dibu Martínez rompió el silencio y le dio dura lección al argentino: “Me dio rabia”

Después de la victoria de la Selección Colombia por dos goles a uno ante su similar de Argentina, el arquero Emiliano Martínez le dio un golpe a una cámara. El video del Dibu impactando el elemento en cuestión se hizo viral a través de las diferentes redes sociales.

Luego de lo sucedido y por medio de un video, el camarógrafo que terminó afectado por el golpe de Martínez se pronunció. Manifestó que sintió mucha rabia en el momento, pero le dedicó unas sentidas palabras al reconocido guardameta.

“Me dio rabia, me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo, pero no le dije nada. Quería decirte que tranquilo hermano, en la vida todo el mundo ha perdido un partido y de pronto para ti significó mucha esa derrota, pero para adelante Dibu”, dijo sin rodeos Jhonny Jackson.

Lo que hizo el Dibu Martínez, que comparte equipo con el centro delantero colombiano Jhon Jader Durán, sigue siendo muy cuestionado por muchas personas, sobre todo el colombiano. Fue muy polémico.

Palabras de Scaloni en rueda de prensa tras la derrota

El partido. “Tengo que felicitar a Colombia, que ganó. Nosotros ―creo― hicimos un buen partido, acorde con las circunstancias que vinimos a jugar. Poco más que decir. Hay que levantar la cabeza, como siempre decimos, y seguir. La línea del equipo fue positiva más allá de la derrota. Dimos la cara en todo momento, pudimos incluso ganarlo, pero llegó la jugada del penal que el árbitro ha visto y a partir de ahí se jugó muy poco”.

El polémico penal. “Lo único que le dije y también a Muñoz es que el único jugador que no protestó en toda la cancha fue él. Bienvenido por ellos que le han cobrado el penal y nada más que decir. A veces te toca para un lado y a veces para el otro. El triste y lamentable que después del penal el partido prácticamente no se ha jugado, eso fue lo que me molestó”.

Lionel Scaloni. | Foto: AP

El árbitro Piero Maza. “La primera imagen que va a ver el árbitro no tiene que ser esa que parece que lo toca. El árbitro tiene que ver la imagen entera y a partir de ahí decidir. Pero le ponen en la TV que aparentemente hay un toque. Lo condiciona después de no cobrarla durante el partido. Son cosas que yo no voy a cambiar, pero creo que es algo a mejorar. Parece que te llaman y lo tenés que cobrar”.