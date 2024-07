Conmebol anunció el once ideal de la Copa América; duro desplante a la Selección Colombia

La Conmebol hizo oficial el once ideal de la Copa América 2024 en Estados Unidos. A través de sus diferentes plataformas digitales, la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer el mejor equipo, elegido con jugadores de diferentes selecciones del torneo.

Así quedó el once: Emiliano Martínez (Argentina); Alistair Johnston (Canadá), Cristian Romero (Argentina), Dávinson Sánchez (Colombia) , Piero Hincapié (Ecuador); Rodrigo De Paul (Argentina), Manuel Ugarte (Uruguay), James Rodríguez (Colombia) ; Lionel Messi (Argentina), Lautaro Martínez (Argentina) y Raphinha (Brasil).

El equipo de la CONMEBOL Copa America™️ 2024, elegido por el Grupo de Estudio Táctico (GET). @pumafootball junto al equipo del torneo 🌟 pic.twitter.com/r7kXBuHXgG

Como se puede notar, solo dos jugadores de la Selección Colombia de Mayores, que llegó a la gran final del torneo, fueron incluidos en el once ideal. Estos fueron el defensa central Dávinson Sánchez y el volante ofensivo James Rodríguez.

Pero para muchas personas faltaron más jugadores de la Tricolor en el once ideal de la Copa América 2024 de Estados Unidos. Mencionan a dos futbolistas en especial: el lateral derecho Daniel Muñoz y el mediocampista Richard Ríos .

Sobre Richard Ríos cabe mencionar que a pesar de que no haber sido incluido en el once ideal de la Copa América 2024, el sitio web del torneo señaló que fue una de las grandes revelaciones de la competencia continental .

“El centrocampista luego aprovechó ese éxito en el torneo continental de este año, donde lideró toda la competición en regates exitosos (18), y su dribbling progresivo fue clave para ayudar a Colombia a ganar su grupo y avanzar a la final por primera vez desde 2021. En un centro del campo con la leyenda colombiana James Rodríguez y la estrella de la Premier League Jefferson Lerma, Ríos tuvo un papel fundamental en el éxito de los cafeteros. No es de extrañar que los clubes en Europa ya hayan comenzado a preguntar por él ”, se agregó.

Sobre el once ideal elegido, también es de gran relevancia resaltar que Lionel Messi fue muy criticado por aparecer en este. El considerado para muchos como el mejor jugador en la historia no jugó un buen torneo. A pesar de ello, figuró en el once final.