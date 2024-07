Jürgen Klopp rompe corazones a nivel mundial: anunció su retiro y contó la razón

Jürgen Klopp ha vuelto a descartar que tenga pensado volver a la dirección técnica y de hecho indicó que esa etapa está terminada para él. Luego de terminar su contrato con el Liverpool, el alemán reapareció en una conferencia de prensa para la Asociación Alemana de entrenadores de fútbol en Wüerzburg.

Allí le preguntaron si hay posibilidad de verlo entrenar de nuevo, ante rumores de selecciones como la de Inglaterra o Estados Unidos, sin embargo, la respuesta cortó de raíz cualquier tipo de posibilidad. “A partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No lo he dejado por capricho, sino que ha sido una decisión general. También he entrenado a los mejores clubes del mundo. Quizás, podamos volver a hablar de ello dentro de unos meses. Sigo queriendo trabajar en el fútbol y ayudar a la gente con mi experiencia y mis contactos”, declaró.

Hace poco se le vinculó con un puesto como mánager del Borussia Dortmund, pero Klopp se encargó de negar que estuviera en conversaciones con algún equipo. “En estos momentos no hay absolutamente nada en término de empleos. No hay club, no hay país. Algunas personas no deben haber escuchado esta parte, y sería la mayor pérdida de prestigio en la historia del fútbol si dijera: ‘Haré una excepción contigo ahora’”, explicó.

“Soy demasiado joven para dedicarme solo al pádel y a los nietos. ¿Será de nuevo entrenador? De momento lo descarto”, dijo el extécnico de Luis Díaz en la Premier League.

Jürgen Klopp, técnico de Liverpool | Foto: AP

La nueva vida de Klopp

Por ahora el entrenador alemán se ha dado el lujo de disfrutar competencias deportivas desde la tribuna. Hace poco estuvo presente en partidos de la Eurocopa 2024 que se jugó en su tierra natal y quedó en manos de la sorprendente España de Luis de la Fuente.

A pocos días para iniciar las ligas locales, Klopp volverá a su casa de verano en territorio español, donde disfrutará de por lo menos un año de descanso al lado de su esposa.

El regreso al fútbol solo se planteará hasta mediados de 2025, aunque ahora mismo no tiene posibles destinos, ni se sabe que cargo podría desempeñar.

Aunque lo llegaron a relacionar con clubes como Bayern Múnich y Barcelona, dejó claro en varias oportunidades que su deseo era tomar un respiro para no cansarse tan pronto del fútbol.

De esa manera, anunció que no saldría de Liverpool para dirigir en otro lugar, sino que se tomaría como mínimo un año sabático para recargar energías camino al próximo paso en su carrera.

De hecho, Klopp ya había dejado en el aire que pudiera volver como técnico. “Necesito encontrar un objetivo diferente, necesito buscarlo. Si me preguntan ‘¿volverías a trabajar como entrenador otra vez?, diría ahora no, pero obviamente no sé porque nunca me he encontrado en esta situación”, declaró días después de su anuncio inicial.

La única certeza que dejó es que en la Premier League no se pondrá otros colores. “Lo que sé definitivamente es que nunca, nunca dirigiré un club diferente en Inglaterra que el Liverpool, cien por ciento. Eso no es posible”, indicó.

Luis Díaz recibe un abrazo de Jürgen Klopp tras la derrota frente a Arsenal | Foto: Getty Images

Tras la salida del estratega teutón, Liverpool depositó su confianza en Arne Slot, técnico de origen neerlandés que marcó una época como líder del banquillo del Feyenoord.

Curiosamente, la era de Slot ha iniciado con baja productividad a nivel de fichajes. La idea de la dirigencia parece ser mantener la columna vertebral con nombres como Mohamed Salah, Virgil Van Dijk y Alisson que se quedaron a pesar de la partida de su maestro.