Bombazo en el futuro de James Rodríguez: en España revelan oferta para su regreso a Madrid

Además de eso, aseguran que a la interna del equipo rojiblanco conocen a qué se enfrentan en un negocio donde no son los únicos interesados: “Desde Vallecas se apunta a lo complicado de la operación porque hay varios equipos en el Viejo Continente que se han fijado en el atacante colombiano, pero son optimistas y creen que pueden cerrar el acuerdo”, apuntaron.

Días atrás, se hizo mención que clubes como Celta de Vigo y Villarreal también habían puesto sus ojos en el cafetero. Del primero, desde España afirmaron que había sido la primera escuadra en presentarle una oferta formal con cifras y tiempo de duración, sin embargo, desde entonces no ha habido un nuevo reporte nuevo que demuestre avance en el negocio.

Despedida de São Paulo para James

No fue más, terminó a falta tan solo del reporte por parte de São Paulo, el paso de James Rodríguez por el fútbol de Brasil. Las constantes suplencias del futbolista colombiano, sumado a otras razones, hicieron que tras una Copa América exitosa donde puso su nivel en lo más alto, decidiera que sí o sí quería rescindir el contrato que mantenía hasta 2025.

En Brasil lo dan como un hecho y ahora, excompañeros suyos como Jonathan Calleri también lo terminaron por confirmar: “Me encanta (James), cómo juega. Pero no pudo encajar, fue una pena que no encajara en el equipo, es uno de los mejores jugadores con los que he jugado”, dijo en la noche el martes después de un partido con los paulistas por el Brasileirao.